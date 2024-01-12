أسعار الذهب اليوم في العراق وتوقعات أسعار الذهب في الفترة القادمة

أسعار الذهب في العراق والتي تتغير بين الحظة والثانية، فمعدل البحث كبيرًا على أسعار الذهب في العراق وفي العديد من الدول أيضا، ترصدا لما يحدث في الذهب على مستوى العراق والعالم تبعا له، وإنما يحدث هذا التغير لأسعار الذهب لعدة عوامل، والتي من أهمها تراجع الحالة الاقتصادية على مستوى العالم وزيادة التضخم، وغير ذلك من العوامل التي نذكرها من خلال مقالنا، كما سنوضح سعر الذهب اليوم 12 يناير 2024.

سعر الذهب اليوم في العراق

يتساءل الكثيرون على أسعار الذهب في العراق لما يحدث هذه الأيام في التغير المستمر في أسعار الذهب، والذي أدى إلى ترقب الكثيرون لسعر الذهب اليوم، ومن خلال الجدول التالي نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم 12 يناير في العراق:

الوحدة السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي جرام الذهب عيار 24 85,873 65.55 جرام الذهب عيار 22 78,717 60.09 جرام الذهب عيار 21 75,139 57.35 جرام الذهب عيار 18 64,405 49.16 جرام الذهب عيار 14 50,093 38.24 أوقية الذهب بيع 2,670,966 2,038 أوقية الذهب شراء 2,672,276 2,039 كيلو الذهب بيع 85,771,000 65,550 كيلو الذهب شراء 85,800,000 65,575

توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة في العراق والعالم

من المتوقع أن يظل الذهب في ارتفاع مستمر وذلك ناتج عن عدة عوامل، والتب منها الحروب التي تحدث في العالم كحرب روسيا وأوكرانيا، حيث يؤدي ذلك إلى كثرة اطلب عبى الذهب باعتباره الملاذ الأمن، من ذلك أيضا ارتفاع التضخم في العديد من الدول ويؤدي أيضا إلى زيادة الطلب على الذهب، ومن ذلك انخفاض سعر الدولار الأمريكي، والذي يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع السلع التي تقوم بالدولار الأمريكي، والتي منها الذهب، لذلك من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة كبيرة أو استمرار لسعر الذهب.