رابط التسجيل في الـ Fnpos الجزائر للحصول علي منحة الـ 500 ألف دينار

أعلنت وزارةا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والسكـن في الجزائر، عن إطلاق حملة جديدة لمنح الإعانة المالية للسكن الريفي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالعقارات في الولايات الجزائرية. وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع المواطنين على بناء مساكنهم الريفية، وتحسين ظروفهم المعيشية وتشمل هذه الإعانة المالية مجموعة من المزايا، منها تقديم قرض بدون فوائد بمبلغ يصل إلى 500 مليون سنتيم وتسهيل إجراءات الحصول على القرض وإعفاء المستفيدين من الضرائب العقارية لمدة 5 سنوات وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تشمل جميع المواطنين الجزائريين، سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط. كما أنها تشمل جميع الولايات الجزائرية، بما في ذلك المناطق النائية.

رابط التسجيل في الـ Fnpos الجزائر

تفتح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والسكـن في الجزائر، باب التسجيل للحصول على الإعانة المالية للسكن الريفي 2024، وذلك عبر بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض وتهدف هذه الإعانة إلى تشجيع المواطنين على بناء مساكنهم الريفية، وتحسين ظروفهم المعيشية وفيما يلي خطوات التسجيل في الإعانة المالية للسكن الريفي 2024:

الخطوة الأولى: انتقل إلى بوابة تسجيل الإعانة المالية للسكن الريفي على هذا الرابط الخطوة الثانية: قم بإنشاء حساب جديد على البوابة باستخدام رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك. الخطوة الثالثة: قم بملء الاستمارة الإلكترونية للتسجيل، مع التأكد من صحة جميع البيانات الواردة فيها. الخطوة الرابعة: قم بتحميل المستندات المطلوبة، وهي: بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد وبطاقة التعريف الوطنية للزوجة وشهادة ميلاد للمعني وزوجته ورخصة البناء ووثيقة قرار الصندوق الوطني للسكن الخطوة الخامسة: قم بإرسال الطلب.

وسيتم دراسة جميع الطلبات المقدمة، وسيتم إخطار المستفيدين بالنتيجة في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.