رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 بالزيادة الجديدة

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024، بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن زيادة رواتب المتقاعدين وذلك لدعم المواطنين الذين لا دخل لهم إلا على المعاشات، ويترقب عدد كبير من المواطنين صرف مستحقاتهم بالزيادة التي أعلنت عنها الدولة لدعم عدد كبير من المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 وموعد تطبيق الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية…..

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024

حيث أعلنت وزارة المالية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن رواتب المتقاعدين وذلك حتى يتمكنوا من الإطلاع على مرتباتهم، وتنظيم دفع المصاريف الخاصة بالدراسة والطعام والشرابـ، وهذا يمكنكم القيام به من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية على الإنترنت.

ثم ادخل رقم الهوية الوطنية للمواطن.

بعد ذلك اضغط على “استعلام”.

سوف يظهر أمامك كافة التقاصيل الخاصة بالمتقاعد .

كما يمكن للمواطن أيضاً الإستعلام من خلال زيارة المكتب الرئيسي لوزارة المالية والتابع لأقرب منطقة من المتقاعد.

كما تتيح وزارة المالية العراقية الاستعلام عبر الإتصال على الخط الساخن.

موعد صرف الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين 2024

وأكدت وزارة المالية العراقية أنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة التي أعلنت عنها الوزارة للمتقاعدين في شتى المحافظات العراقية، بداية من يوم 1 فبراير 2024، وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة عدم نزول الزيادة على رواتب المتقاعدين يجب على المواطن التوجه إلى مكتب الوزارة أو الإتصال من خلال هذا الرابط