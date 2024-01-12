وزارة الموارد البشرية: هل يوجد زيادة في الضمان الاجتماعي المطور ؟ وطريقة الاستعلام

زيادة الضمان الاجتماعي المطور التي يتساءل عن استمرارها المستفيدون من دعم الضمان، هل تستمر الزيادة بنسبة 20 %، والتي تم إضافتها إلى دعم الضمان من قبل بصدور أوامر ملكية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أم أن الزيادة قد حددت بمدة معينة وسيتم إيقافها بعد تلك المدة، هذا ما سنبينه حول سؤال المستفيدين، هل تستمر زيادة الضمان الاجتماعي المطور.

حقيقة استمرار زيادة الضمان المطور 1445

تم صدور زيادة دعم الضمان الاجتماعي المطور بناء على أوامر ملكية بزيادة دعم الضمان المطور 20 % من الراتب الأساسي، ليصبح الدعم للفرد المستقل 1320 ريال سعودي بدلا من 1100 ريال سعودي، والتابع في الأسرة صار الدعم له 660 ريال سعودي بدلا من 550، ولم يصدر يشأن توقف الزيادة أي أوامر ملكية أخرى مما يؤكد استمرار هذه الزيادة للدفعة القادمة أيضا لحين صدور أوامر ملكية بشان الزيادة التي أقرتها.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445

يمكن للمستفيد من الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الدعم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية. تسجيل الدخول إلى حسابك في الضمان المطور، يمكنك تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. بعد الدخول اضغط على خِدْمَات. ثم اختر الضمان الاجتماعي المطور. من القائمة اضغط على الاستعلام عن أهلية استحقاق الدعم. يطلب منك كتابة رَقَم الهُوِيَّة. بعد كتابة المطلوب اضغط على بحث.

يعرض لك نتيجة الأهلية الخاصة بك، تحتوى على جميع التفاصيل الخاصة بالدعم.

وأنت إلى ذلك يجب أن تطلع على شروط الاستحقاق التي وضعتها وزارة الموارد البشرية، لتتحقق من أهليتك وعدم توقف الدعم.