“التربية” تُعلن حذوفات الثالث المتوسط والسادس الاعدادي جميع المناهج 2024 العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن حذ بعض المناهج الشاملة صفوف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي في المناهج الدراسية الخاصة بهم، وعلى كافة الفروع وذلك عقب تشكيل لجان فنية معنية تتولى النظر في جميع المواد المكيفة للعام الدراسي الجاري 2024، هذا وأن وزارة التربية قررت يوم 3 يناير 2024 عن تكييف المناهج الدراسية للصفي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي، بعد تشكيل لجنة فنية وزارية لتحديد ما تم تكييفه بكل دقة ووضوح.

حذوفات الثالث المتوسط

وأكدت لجنة التربية النيابية، أن الحذوفات التي تمت على المناهج الدراسية لا تُلبي طموحات الطلبة في مختلف الصفوف الدراسية، ليوضح النائب الأول لرئيس اللجنة، محمود القيسي، أنه تمت متابعت قرارات وزارة التربية حول حذوفات المناهج الدراسية، بعد دراسة لجميع المواضيع والإطلاع على كافة الحذوفات لهذا العام، لكن لا يُلبي ذلك طموحات الطلبة في الصفوف الدراسية المختلفة، بما لا يتناسب مع واقعهم الدراسي

إعادة النظر في حذوفات مناهج الثالث المتوسط

وأضاف محمود القيسي، أن لجنة التربية النيابية ترغب بأن تُعيد الوزارة النظر في قراراتها حول هذا الشأن، لكي يكون في مصلحة الطلبة والعمل على تميزهم بالعديد من إدخال بعض المناهج التي تُنمي قدراتهم وحذف ما ليس له أهمية في حياتهم العملية العلمية، إضافة أن المناهج الدراسية التي تم تكييفها على وفق قرار هيأة الرأي للصف الثالث المتوسطوكذلك السادس الاعدادي في مختلف الفروع المتواجدة على مستوى الدولة.