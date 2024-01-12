تردد قنوات بين سبورت bein sports AFCON الناقلة لمباريات كأس أمم افريقيا بجودة عالية

يبحث الكثير من محبي الساحرة المستديرة عن تردد قنوات بين سبورت bein sports المفتوحة، وذلك بعد امتلاكها لحقوق البث الخاصة بكأس أمم إفريقيا، حيث تعد من أبرز البطولات التي يشجعها محبي كرة القدم على مستوى العام الوطن العربي، والجدير بالذكر أن أولى مبارياتها تنطلق يوم غد السبت الموافق 13من شهر يناير لعام 2024 ميلادية، وفيما هو آت نوضح لكم متابعينا الكرام تردداتها المتاحة حتى تتمكنوا من تحميلها ومشاهدتها بكل سهولة، فضلاً تابعونا.

تردد قنوات بين سبورت bein sports

هناك أربعة قنوات متاحة لبين سبورت نسرد لكم ترددها وهى بين سبورت 1,2,3,4، بحيث يمكن للمواطنين تحميلها من خلال الترددات التالية:

تردد قنوات بين سبورت bein sports 1 القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12604. معدل الترميز هو: 27500. معامل تصحيح الخطأ هو:2/3. الاستقطاب هو: رأسي.



تردد قناة بين سبورت 2

يمكن تحميل تردد القناة من خلال ترددها المتاح على القمر الصناعي كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

التردد : 12245.

معامل الترميز هو :27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 2/3.

تردد قناة بين سبورت 3 المفتوحة

كما يمكن تحميل القناة بجودة عالية من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد هو :12245.

معدل الترميز هو :27500.

استقطاب القناة هو رأسي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو: 2/3.

تردد قناة بين سبورت الرياضية 4 المفتوحة

وكذلك يمكن تحميل تردد القناة بكل سهولة عبر التردد المتاح على القمر الصناعي النايل سات كالتالي: