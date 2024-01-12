طريقة ضبط تردد قناة bein sport على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على، والتي يبحث عنها الكثيرون من متابعين بطولة الأمم الأفريقية، حيث ستنقل القناة بطولة الأمم الإفريقية، والتي ستبدأ يوم 13 فبراير القادم 2024، لذلك يبحث الكثيرون على تردد قناة bein sports والتي تمتاز بجودة عالية وإشارة قوية تجعل المتابعين يشاهدون القناة دون أي تشوش في الصوت أو الصورة، ومن خلال الأسطر التالية نذكر تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة

يمكنك مشاهدة قناة beIN Sports على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي سهيل سات، وذلك من خلال إضافة الترددات التالية إلى جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على النايل سات

تستطيع مشاهدة قناة beIN Sports المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات من خلال إضافة التردد التالي:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على قمر سهيل سات

كما يمكنك أيضا مشاهدة قناة beIN Sports على القمر الصناعي سهيل سات بإضافة التردد التالي:

التردد: 11547.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

طريقة ضبط تردد قناة beIN Sports على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط قناة beIN Sports على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر قائمة في جهاز التحكم الخاص بالريسيفر.

الدخول على ضبط القنوات.

ومن ثم اختر إضافة ترددات جديدة.

قم بإضافة التردد الذي ذكرناه في الفَقَرة السابقة، مع التأكد من تحديد نوع القمر الصناعي.

اضغط بحث.

يتم ضبط القناة على جهاز الاستقبال، قم بحفظ الإعدادات لتشاهد القناة مباشرة دون الحاجة إلى إعادة ضبط.