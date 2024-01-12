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منحة الـ 500 ألف دينار..رابط التسجيل في الـ Fnpos الجزائر
اتاحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر بالتعاون مع وزارة السكن، رابط التسجيل في الـ Fnpos الجزائر، وذلك حتى يتمكن المواطنين من التسجيل في منحة الـ 500 ألف دينار، التي تم الإعلان عنها لكافة المواطنين المستحقين لها، وفق الضوابط والشروط التي حددتها الوزارة، من خلال الرابط المعلن عنه aide-rurale.fnpos.dz، وفيما هو آت نوضح لكم كيفية التقديم عليها فضلاً تابعونا.
رابط التسجيل في الـ Fnpos الجزائر
هناك عدد من الخطوات البسيطة التي حددتها الوزارة والتي تمكن المواطن من التسجيل في المنحة والحصول على الدعم، والتي تكون على النحو التالي:
- فم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنحة السكن الريفي.
- ثم قم بالضغط على المعلومات، وبعدها قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- قم بإدخال رقم الضمان ثم النقر على أنا لست روبوت.
- قم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالتقديم.
- وقم بالضغط على إرسال الطلب بعد التأكد منه.
- بعدها يتم الانتظار حتى تتم مراجعة الطلب والرد عليه.
شروط الاستفادة من منحة الـ 500 ألف دينار
هناك عدد من الشروط الواجب توافرها، والتي تؤهل الفرد للحصول على المنحة وهذه الشروط كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم للمنحة عاملاً بالأجرة أو مسجلاً في صندوق التأمينات الوطني أو متقاعداً.
- كما يشترط ألا يمتلك الفرد عقاراً أو قطعة أرض صالحة للبناء.
- كما يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري لأفراد الأسرة الحد الذي حددته الوزارة.
- كما يشترط أن يكون سكن المواطن مشمولاً ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى.
- أن تتعدى مدة الانتساب للصندوق الوطني مدة الثلاث سنوات.