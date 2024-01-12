بالصور.. استقبل تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أسيا على النايل سات، واسمع مباراة قطر ولبنان اليوم 12 يناير 2024

كأس أسيا هي البطولة الأكثر شعبية وجماهيرية لدي ألاتحاد الآسيوي لكرة القدم حيث تقام البطولة كل (4) أعوام بعد تنظيم تصفيات بين دول ألاتحاد الأسيوي وصعود المنتخبات الأكثر نقاطًا، اليوم افتتاحية كأس أسيا بمباراة منتخب”قطر” المنظمة للبطولة ومنتخب دولة “لبنان”، تضم البطولة (24) منتخب آسيوي في ست مجموعات، وفي هذا الموضوع سنتعرف علي القنوات المفتوحة “دون تشفير” التي تنقل مباريات البطولة وموعد مباراة قطر ولبنان اليوم.

تردد قناة “beIN Sports 1” بي إن سبوت 1 على نايل سات

تبث سلسلة قنوات بي إن سبورت القطرية محتواها الحصري علي القمر الصناعي نايل سات في العالم العربي كما تبث المحتوي الرياضي والبطولات الأجنبية علي مجموعة قنواتها المدفوعة مقدمًا “المشفرة” ويكون تردد قناتها الأولي المجانية “قناة الكأس الرياضية 1” كالتالي:

الــــــــــــــــــتردد: 12188.

معــدل الاستقطاب: أفقي.

معـــــــدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطاء:5\6.

تردد قناة بي إن سبورت الكأس 2 “beIN Sports Asian Cup 2” على نايل سات

الــــــــــــــــــتردد: 12188.

معدل الاستقطــاب: أفقي.

معدل الـــــــترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطاء: 5\6.

موعد مباراة قطر ولبنان في كأس أسيا 2024

في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساء نفس اليوم بتوقيت المملكة العربية السُّعُودية، تقام اليوم الجمعة 12 يناير 2024 أولى مباريات كأس أسيا في دولة قطر علي ملعب لوسيل بين منتخبي قطر ولبنان، جدير بالذكر الحديث حول تنظيم دولة قطر للمونديال العالمي الأخير وإبهار العالم أجمع ونشر صورة مختلفة عن العرب في عقول الغرب ونشر الثقافة العربية التي شارك بها جماهير من جميع أنحاء العالم.