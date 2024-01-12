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في سنك يا لولو |تردد قناة وناسه تي في الجديد 2024 أفضل رفيق لطفلك في عالم الترفيه الآمن والتعليم الممتع Wanasah TV
في سنك يا لولو |تردد قناة وناسه تي في الجديد 2024 أفضل رفيق لطفلك في عالم الترفيه الآمن والتعليم الممتع Wanasah TV
الكثير من عشاق قنوات الأطفال يبحثون عن تردد قناة وناسه للأطفال Wanasah TV لأنها واحدة من أهم وأفضل قنوات الأطفال في العالم العربي منذ إطلاقها عام 2007، وقد تم افتتاحها بحضور عدد كبير من نجوم الإعلام والشخصيات المهمة والفنانين في المجتمع، وحققت نجاحًا كبيرًا بين قنوات الأطفال المخصصة.
قناة وناسه Wanasah TV
هذه القناة تُقدّم مزيجًا من الأغاني القديمة والحديثة، كما تتفاعل مع جمهورها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث يمكن التواصل المباشر معها لتلبية أكبر عدد ممكن من رغبات المشاهدين.
تردد قناة وناسه الجديد على النايل سات
- التردد: 11470.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.
تردد قناة وناسه على عرب سات
- التردد: 11270.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.
كيفية ضبط تردد قناة وناسه الجديد 2024
بإمكانك الآن الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسه الجديدة عن طريق اتباع الخطوات التالية :
- أولاً يتم الذهاب إلى إعدادات الرسيفر.
- يرجى إدخال تردد قناة وناسه الجديد.
- وبعد ذلك قم بتحديد القمر الصناعي للقناة.
- ثم يتم تحديد معدل الترميز.
- ثم انقر على رمز “بحث”.
- وفي النهاية سيتم استقبالها بكل سهولة.
مزايا قناة وناسه
ثمة الكثير من الفوائد التي تتمتع بها قناة وناسه تي في للأطفال، منها:
- تعمل على تنمية خيال الأطفال العرب لتوسيع آفاقهم من خلال جذبهم بغض النظر عن عمرهم.
- تقدم هذه القناة الصوت والصورة بدقة عالية من خلال تقنيات البث.
- تقدم مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني بعناية، فهي تمتزج بين تعليم الأطفال والمتعة من خلال نقل المبادئ الحميدة لهم والقيم.
- سياسة هذه القناة تتماشى مع التقاليد والعادات العربية وتعاليم الدين الإسلامي، حيث لا تعرض أي محتوى قد يسبب إزعاجًا أو قلقًا للوالدين.
- وكما تقوم بنشر برامجها وأغانيها وأناشيدها، ومسلسلاتها الكرتونية التي تعلم الأطفال القيم الحميدة وتزرع فيهم الأخلاق لتكوين جيل متوافق.
- وتسعى لرعاية وتنمية جميع أفراد الأسرة في جميع المراحل العمرية المختلفة، وتهدف إلى تلبية احتياجات الجميع من خلال تنوعها اليومي في محتواها.
- يدير مركز تلفزيون الشرق الأوسط الذي يشرف على قناة إم بي سي هذه القناة مباشرة لضمان استمرارية جودتها والثقة فيها.