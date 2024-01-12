"الأخضر راكب المجري وطاير زي الصاروخ" سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعه 12يناير 20240::شوف الأمريكي بقا بكام

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعه 12يناير 2024 في مصر، بالرغم من حالة الاستقرار التي تشهدها الورقة الخضراء في البنوك المصرية، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء يشهد حالة عكسية (عدم إستقرار وتذبذب سعري) متاخذا منحنى الصعود غير المسبوق، ولذا كثرت التساؤلات اليومية بل على مدار الساعة عن بكمالدولار اليوم في السوق السوداء.

ومما لاشك فيه أنه يوجد عوامل كثيرة تؤثر في سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، وعبر البديل الاخباري سنسلط الضوء علي سعر الدولار في السوق السوداء اليوم وسعر الورقة الخضراء في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

تلعب السوق الموازية دورا في تحديد أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري،حيث يتعمد تجار العملة والمضاربين خلق حالة من عدم الاستقرار للاستفادة الكبري من فرق السعر بين سعر الدولار في البنك وسعر الدولار في السوق السوداء لتجميع اكبر مبالغ من العملات الأجنبية، بالرغم من سعي الجهات الأمنية للسيطرة علي السوق الموازية وإقرار عقوبات جسيمة على المخالفين سجن ومصادرة الأموال.

بكم الدولار اليوم في السوق السوداء

تواصل الورقة الخضراء استمرارها في منحى الصعود، وقد سجل سعر الدولار اليوم فى مصر :

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم للشراء…53 جنيه

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم للبيع….55 جنيه

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الحكومية والخاصة

البنك المركزي المصري 30.93 جنيه (بيع)…30.84 جنيه (شراء)

البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه…(بيع)… 30.75 جنيه (شراء)

بنك مصر 30.85 جنيه (بيع) 30.75 جنيه(شراء)

البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه(بيع) 30.85 جنيه(شراء)

بنك الإسكندرية 30.95 جنيه(بيع) 30.85 جنيه(شراء)

بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه (بيع)30.85 جنيه(شراء)

مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه (بيع)30.90 جنيه(شراء)

بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه (بيع)30.85 جنيه(شراء)

البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه(بيع) 30.85 جنيه(شراء)

بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه (بيع)30.85 جنيه(شراء)