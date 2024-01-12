مجانا.. استقبل تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحةلمتابعة  مباريات كأس الامم الافريقيا 2024 بجودة HD

قناة الجزائرية الأرضية تُعد محطة أساسية لملايين عشاق كرة القدم الأفريقية، وتُعتبر من بين الترددات الأكثر بحثًا حاليًا، فقد أعلنت القناة عن نقل عدد كبير من مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 التى ستقام فى دولة كوتوفوار ومنذ ذلك الحين ارتفع الاهتمام بتنزيل تردد القناة بشكل كبير،و تسعى القناة جاهدة لتقديم جميع المباريات للجمهور ومحبي المنتخبات الأفريقية والجزائرية، وفي إطار الاهتمام بتنزيل التردد، سنقوم بتزويدكم بأهم التفاصيل والتردد الجديد الخاص بالقناة من موقعنا، البديل.

قناة الجزائرية الأرضية 2024

تعتبر قناة الجزائرية الأرضية الرياضية واحدة من القنوات التلفزيونية المميزة التي تقدم تغطية شاملة للأحداث الرياضية في الجزائر إليك بعض المميزات البارزة التي تميزها، وتقوم القناة ببث مجموعة واسعة من المباريات المهمة في البطولات الإفريقية، بما في ذلك مباريات المنتخب الجزائري وأندية الدوري المحلي، وتقدم القناة أخبارًا وتحليلات متميزة وشاملة تتعلق بالبطولات المحلية التي يشارك فيها المنتخب الجزائري والأندية الجزائرية. يتم تقديم تحليلات معمقة وتقارير حصرية للمباريات والأحداث الرياضية، وتهتم القناة بتقديم المباريات والبرامج الرياضية بجودة عالية. يتم استخدام أحدث التقنيات والمعدات لتوفير تجربة مشاهدة ممتازة للمشاهدين.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الرياضية 2024:

التردد الخاص بالقناة: 11680.

القمر الصناعي: النايل سات.

المعدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة الصورة : HD.

تتمتع القناة بإدارة قوية ومتميزة، حيث تسعى باستمرار لتنمية القناة وبرامجها،و يتم تطوير وتحسين المحتوى وتوسيع نطاق التغطية الرياضية لتلبية احتياجات الجمهور.

موعد مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية:

في الجولة الأولى من بطولة الأمم الإفريقية، يواجه المنتخب المصرى نظيره منتخب موزمبيق في المباراة التي ستقام يوم 14 يناير 2024 في تمام الساعة 7 مساءً، وفي الجولة الثانية، ستتواجه مصر وغانا في مباراة مهمة تجرى يوم 18 يناير 2024 في تمام الساعة 10 مساءً، أما في الجولة الثالثة، ستكون مصر في مواجهة الرأس الأخضر في المباراة التي ستقام يوم 22 يناير 2024 في الساعة 10 مساءً.