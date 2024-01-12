“لولو صارت شرطية” تردد قناة وناسة الجديد 2024 النايل سات وعرب سات

تعد قناة وناسة من أهم القنوات الطفولية التي تقوم على إذاعة العديد من البرامج والأغاني الكرتونية المختلفة، فضلاً عن أن القناة تقدم كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال، بالإضافة إلى العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية، التي تُعزز سلوكيات الطفل، وتكثر من ثقته الطفولية، ويمكن مشاهدة غير ذلك من الأغاني والأناشيد الدينية، التي يمكن مشاهدتها عبر التردد الجديد للقناة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة الجديد، وفقًا للنحو التالي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة يكون 11470.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

تردد قناة وناسة الان

وجاءت أهم بيانات الحصول على التردد الجديد لقناة وناسة، وفقًا للأتي:-

التردد الخاص بالقناة يكون 11270.

القمر الصناعي للقناة يكون عرب سات.

بينما معدل الترميز فهو 27500.

مزايا قناة وناسة الجديد 2024

هناك مجموعة من المميزات الهامة التي يمكن اكتسابها عبر استقبال التردد الجديد لقناة وناسة، وفقًا لما يلي:-