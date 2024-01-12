التقط تردد قناة الرابعة الرياضية ٢٠٢٤ نايل سات وعرب سات ولا تفوتك أي مباريات محلية أو قارية

مباريات ودية تنطلق الآن في كاس آسيا بين المنتخبات بالقارة، وتقوم قناة الرابعة العراقية ببث بعضًا من هذه المباريات، وبالتحديد المباريات التي يخوضها المنتخب العراقي، ولهذا نجد المواطنين متابعي مباريات كرة القدم بدولة العراق يتساءلون عن تردد قناة الرابعة الرياضية ٢٠٢٤ الجديد، وذلك من أجل متابعة هذه المباريات، فدعونا نوضح لكم إحداثيات التردد والمباريات القادمة لمنتخب العراق، تابعوا معنا.

تردد قناة الرابعة الرياضية ٢٠٢٤

المواطنون متابعي المباريات الرياضية، وخصوصًا تلك التي يخضوها منتخب العراق يبحثون على تردد قناة الرابعة الجديد على النايل سات وعرب سات، بحيث يتمكنوا من متابعة أي مباريات رياضية تطلقها القناة على شاشتها، وتأتي الإحداثيات على النحو التالي:

النايل سات

التردد للقناة: 12563.

الاستقطاب: الأفقي.

الترميز 27500.

عرب سات

التردد للقناة 10892.

الترميز هو 27500.

الاستقطاب نحو الأفقي.

ويتوجب عليك النقر على زر القائمة والذي منه ستصل إلى قائمة إضافة قناة جديدة، والتي بها تقوم بإضافة الإحداثيات السابقة على حسب القمر الصناعي نايل سات أو العرب سات.

مباريات منتخب العراق القادمة

تقوم قناة الرابعة العراقية بنقل عدد من المباريات المحلية والقارية، ومنها مباريات بطولة كأس آسيا، حيث المباريات التي يخوضها منتخب العراق، ومقرر أن يواجه منتخب العراق المنتخبات التالية في هذا الموعد

الاثنين 15 من يناير الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة مباراة بين العراق وإندونسيا.

الجمعة 19 يناير الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة مباراة بين اليابان والعراق.

الأربعاء الموافق 24 من يناير القادم الساعة 1:30 م مباراة بين منتخب العراق ومنتخب فيتنام.

حيث المنطقة الزمنية للوقت السابق على التوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية.