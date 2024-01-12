كوتي كوتي karameesh | إليــكم تردد قناة كراميش الجديد 2024 للاطفال | جو الفرح والمتعة مع أجمل أغاني للأطفال

زادت نسب البحث من قبل العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة كراميش، تعتبر قناة كراميش واحدة من أهم القنوات التي تبث محتوى يهم الأطفال وتجذبهم بما تقدمه، ومع بداية العام الجديد عام 2024 تم تحديث تردد قناة كراميش، وبالتالي ارتفعت نسب البحث من قبل العديد من المواطنين للحصول على التردد الجديد للقناة.

تقوم قناة كراميش بتقديم محتوى مفيد ومناسب للأطفال الصغار وتسعى لعرضه بجودة صوت وصورة عالية،ولهذا السبب قامت القناة بتعديل وتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، سنوضح لكم تفاصيل تردد قناة كراميش الجديد 2024 خلال السطور التالية.

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قناة كراميش

قناة كراميش هي قناة إنشادية مختصة بالأطفال؛ بدأت بثها في 15 فبراير 2009 من الأردن وضمت العديد من المنشدين. تُعتبر قناة كراميش من أشهر وأهم القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم برامج تراثية وتعليمية وترفيهية للأطفال في جميع أنحاء العالم العربي.

تتميز القناة بتقديم أغاني ممتعة وتعليمية بلغة سهلة وواضحة، تهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم، كما تسعى قناة كراميش إلى تعزيز القيم والأخلاق الحسنة لدى الأطفال عبر محتواها الهادف والمسلي.

تبث قناة كراميش على مدار الساعة وتتوفر في العديد من المناطق، ويمكن الاستمتاع بمشاهدتها عبر مختلف وسائل البث الفضائية،لذلك سنوضح لكم تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة كراميش 2023 على نايل سات

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة كراميش 2023 على عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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