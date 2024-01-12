لينك التسجيل في منحة تونس 300 دينار اسماء المشمولين وشروط التقديم

تعتبر منحة 300 دينار في تونس من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة، حيث تهدف إلى تقديم الدعم المالي للمحتاجين ومساعدة الأسر التونسية على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة حيث أعلنت عنها الحكومة في الآونة الاخيرة لاستهداف المواطنين المحتاجين والأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 1000 دينار، والذين فقدوا وظائفهم أو تأثر دخلهم.

خطوات التسجيل في منحة تونس 300 دينار

تسعى الحكومة التونسية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخاصة الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل، وذلك من خلال تقديم العديد من المنح والمساعدات المالية ومن أهم هذه المنح هي منحة 300 دينار تونسي التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية ولكي يتمكن المواطن التونسي من التسجيل في هذه المنحة، عليه اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية وتسجيل حساب جديد

إذا كان المواطن التونسي لديه حساب بالفعل على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، فيمكنه تسجيل الدخول باستخدام رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم المرور الخاصين به.

بعد تسجيل الدخول، سيحتاج المواطن التونسي إلى ملء بيانات التسجيل الخاصة به، والتي تشمل ما يلي: رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم المرور والاسم كاملا وتاريخ الميلاد وكذلك الجنس واضافة العنوان ورقم الهاتف

بعد ملء بيانات التسجيل، سيحتاج المواطن التونسي إلى اختيار المنحة المقدمة، وهي منحة 300 دينار تونسي.

بعد تقديم الطلب، سيتم مراجعة الطلب من قبل المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية. وفي حالة قبول الطلب، سيتم إبلاغ المواطن التونسي بذلك.

سيتم صرف المنحة للمواطنين المقبولين على دفعات شهرية.

شروط الحصول على منحة تونس 300 دينار

لكي يتمكن المواطن التونسي من الحصول على منحة 300 دينار، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون تونسي الجنسية. أن يكون مقيمًا في تونس بشكل دائم. أن يكون دخله الشهري أقل من 500 دينار تونسي. أن يكون المتقدم مسجلاً في النظام الوطني للتأمين الاجتماعي. أن يكون المتقدم قد فقد وظيفته أو تأثرت دخوله بسبب جائحة كورونا. أن يكون المتقدم مقيمًا في تونس ولديه عنوان سكني صالح. أن لا يتجاوز دخل الأسرة الشهري الإجمالي 1000 دينار.

الأشخاص المستحقون لمنحة تونس 300 دينار

تشمل الفئات المستحقة لمنحة 300 دينار ما يلي: