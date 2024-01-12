مع اقتراب أولى المباريات.. اعرف مواعيد منتخب مصر كاس أمم أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة على نايل سات

ونظرًا لقرب أول مباريات المنتخب، بدأ البحث يزداد بصورة تدريجية بشأن مواعيد منتخب مصر كاس أمم أفريقيا 2024 حيث يود الكثير من محبي وعشاق المنتخب الوطني سواء بداخل أنحاء جمهورية مصر العربية أو خارجها في التعرف على كل ما يخص مباريات المنتخب في كأس الأمم، لذا وخلال هذا المقال سنتعرف على جدول المباريات الذي نشرته وزارة الرياضة والفيفا على حسابها الشخصي على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وتويتر وأنستجرام.

مواعيد منتخب مصر كاس أمم أفريقيا 2024

مع بدأ العد التنازلي لانطلاق أولى مباريات المنتخب الوطني، فسنقوم عبر المقال بإعادة التذكير بشأن منتخب مصر كاس أمم أفريقيا 2024 فالبطولة ستبدأ في مساء يوم السبت الموافق 13 من شهر يناير 2024 وستظل مستمرة إلى يوم 13 من شعر فبراير القادم، حيث يشارك المنتخب في المجموعة الثانية والتي تتضمن منتخبات غانا والموزنبيق والرأس الأخضر، فالفراعنة تبحث عن اللقب الثامن لذا ستقوم بكل ما في وسعها للحصول عليه، وبالنسبة لجدول المواعيد فلقد جاء على النحو التالي:

الأحد الموافق 14 من شهر يناير 2024 ستنطلق مباراة مصر وموزنبيق في الساعة السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

الخميس الموافق 18 من شهر يناير 2024 تنطلق مباراة مصر ضد منتخب غانا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكرمة المكرمة.

الاثنين الموافق 22 من شهر يناير 2024 موعد انطلاق مباراة مصر ضد منتخب الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة

والآن وخلال هذه الفقرة سنتعرف على القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر كاس أمم أفريقيا وهم قناة أون تايم سبورت، و beIN Sports HD 2 Max وإليكم الترددات:

قناة أون تايم سبورت

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة beIN Sports HD 2 Max