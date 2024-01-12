100 ألف زيادة فورية في رواتب المتقاعدين.. موعد صرف راتب فبراير 2024 العراق

في وقت سابق أقرت العمل العراقية صرف زيادة فورية في رواتب المتقاعدين، حيث زيادة بقيمة 100 ألف دينار عراقي، وعلى أساسه كان الحد الأدنى للراتب التقاعدي لكل متقاعد يقل الراتب الخاص به عن مليون دينار، بقيمة 500 ألف دينار عراقي، وخصصنا تقرير اليوم لنرصد لكم تفاصيل هذه الزيادة وموعد صرف الراتب التقاعدي الشهر القادم، كونوا معنا.

زيادة فورية في رواتب المتقاعدين

الزيادة في رواتب المتقاعدين التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم هي زيادة بقيمة 100 ألف دينار عراقي تنزل في حساب المتقاعد، وذلك لمن يقل الراتب الخاص به عن مليون دينار عراقي، حيث في الأصل تم رفع الحد الأدنى لمبلغ 500 ألف دينار عراقي بعد أن كان بقيمة 400 دينار عراقي، وبالتالي زادت الرواتب للفئات الذي قل راتبهم عن المليون دينار فهي أكثر الفئات استفادة بتلك الزيادة، وزيادة فورية لأنه تم العمل بها منذ شهر نوفمبر المنصرم، حيث تم تطبيق تلك الزيادة مع بداية العمل بقانون العمل الجديد، والذي نص على رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بجمهورية العراق.

موعد صرف راتب فبراير 2024 العراق

تم الإقرار بصرف زيادة فورية في رواتب المتقاعدين وبدأ تنفيذها من شهر نوفمبر 2023 المنصرم، وتم صرفها بشهر ديسمبر ويناير، وسوف تنزل أيضًا مع رواتب المتقاعدين لشهر فبراير القادم، وبالنسبة لموعد صرف رواتب الشهر القادم التي هي فبراير، فالصرف يكون باليوم الأول من الشهر الميلادي.

ولكن أحيانًا يتأخر الصرف في بعض الشهور من يومين إلى ثلاث أيام في حالات الإجازات الرسمية، وحتى الآن شهر فبراير من رواتب المتقاعدين سوف ينزل في اليوم الأول من شهر فبراير 2024 دون تأخير إن لم يطرأ قرار جديد بوجود إجازة أو عطلة في هذا اليوم لأي سبب طارئ.