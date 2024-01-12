pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة شهر يناير 2024 العراق

تشهد الفترة الحالية في العراق بحثًا مكثفًا من قبل العديد من المواطنين عن القائمة الخاصة بالمستفيدين من الدعم الاجتماعي المقدم للوجبة السابعة، وذلك وفقًا للعام الجاري 2024 ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم وأبرز البرامج الخاصة بالدعم الاجتماعي لكافة المحتاجين والمستحقين لذلك، حيث يتم تقديم الدعم في وجود عدة شروط، يجب أن يتم استيفائها.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تحرص الجهات المختصة في العراق على توفير الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين إجراء معاملاتهم المختلفة، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، وذلك باتباع الاتي:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

الضغط على القسم الخاص بالرعاية الاجتماعية.

النقر على الخانة الخاصة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2024.

اختيار الوجبة السابعة وتحديد المحافظة.

كتابة جميع البيانات بشكل سليم في الخانات المخصصة لها.

الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام.

الضغط على خانة التحميل بعد ظهور كافة النتائج.

فتح البيانات على الهاتف مباشرة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية للعام 2024

وضعت وزارة العمل في العراق عدد من الشروط الضوابط التي يتم علي اساسها اختيار الشخص المستفيد وتتمثل هذه الشروط في الآتي: