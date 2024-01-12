دعاء أول رجب 2024…. الدعاء المستجاب في أول رجب 1445…وما هو حكم الصيام في هذا اليوم

دعاء أول رجب 2024، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية عن أول ليلة من شهر رجب 2024 والذي يسعى فيه المسلم أن يتقرب إلى الله بالدعاء والصيام وذلك سنة عن سول الله الكريم كما ورد ذلك عن سلفنا الصالح؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ”. رواه البيهقي في “شعب الإيمان”.

موعد أول رجب 1445

ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رجب 2024 الذي يعد من أفضل الشهور الذي يتقبل الله عز وجل فيها الدعاء ويجازى المسلم على صلاته وصيامه، وفيه الدعاء مستجاب بإذن الله عز وجل.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن استطلاع شهر رجب 1445 وذلك بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الحادى عشر من شهر يناير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا، بحضور عدد من العلماء واللجان الشرعية،وتحققت دار الإفتاء من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعام 1445.

حكم الصيام في رجب 1445

ويفضل عدد كبير من المسلمين صيام أو رجب وقد يرى البعض أنه ليس من الواجب صيام هذا اليوم، إلا أن العلماء أكدوا أن صيام أول رجب من الأعمال المستحبة إلى الله عز وجل، لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الترغيب في الصوم؛ مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، وقوله: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ صِيَامَ أَخِي دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» وكان سيدنا داود عليه السلام يصوم من غير تقييد بما عدا رجبًا من الشهور،وهذا ما يدل على أن صيام شهر رجب كاملاً جائز شرعاً ولا حرج فيه ولا إثم على من يقوم بصيام الشهر بأكمله.

دعاء أول رجب 2024