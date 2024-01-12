وزارة المالية .. استعلم عن 100 ألف زيادة فوريه في رواتب المتقاعدين شهر فبراير 2024

وزارة المالية تقر زيادة فورية في رواتب المتقاعدين، فلحرص الحكومة العراقية على توفير حياة كريمة للمواطنين في العراق، ونظرا لتدهور الحالة الاقتصادية التي تشهدها البلاد فقد أقرت وزارة المالية العراقية زيادة 100 ألف دينار عراقي تصرف للمتقاعدين الذي لم يبلغ رواتبهم المليون دينار، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على تفاصيل هذه الزيادة التي أقرتها وزارة المالية.

ما موعد الزيادة الفورية لرواتب المتقاعدين في العراق؟

أقرت وزارة المالية من قبل زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 100 ألف دينار عراقي، ليصبح الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في العراق 500 ألف دينار عراقي بدلا من 400 ألف دينار عراقي، وقد أوضحت الوزارة أن الزيادة تصرف لمن كان راتبه دون المليون دينار، وانطبقت عليه شروط التقاعد، وتم صرف هذه الزيادة اكثر من مرة ضمن رواتب المتقاعدين الشهرية.

موعد صرف معاش التقاعد شهر فبراير 2024

من المقرر أن يتم صرف معاش التقاعد مع بداية كل شهر ميلادي، إلا أن يتغير الموعد فمصادف أول الشهر الميلادي يوم عطلة رسمية فيتم التأجيل لليوم التالي كما حدث في شهر يناير، وفي هذه الحالة يتم التصريح من قبل الوزارة أن موعد صرف الراتب سوف يتغير، لذلك يكون موعد صرف رواتب التقاعد لشهر فبراير هو أول يوم في الشهر حتى الآن.

ما هي طريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد عبر موقع وزارة المالية؟

يمكنك الاستعلام عن موعد رواتب المتقاعدين عبر موقع وزارة المالية باتباع الخطوات التالية: