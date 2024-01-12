منصة مظلتي …أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 عموم المحافظات

أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن كشوفات جديدة لأسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية والتي أصبحت مصدر دخل لعدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 والشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024

ويسعى عدد كبير من المواطنين بالتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، بعدما أعلنت وزارة العمل العراقية عن قبول دفعة جديدة من المواطنين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية.

حيث أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل العراقية عن أن الوزارة استقبلت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية الذي يعد من أشهر برامج الدعم في العراق، والتي تسعى من خلاله الحكومة العراقية على توفير حياة كريمة لعدد من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وإليكم خطوات الاستعلام….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية من هنا ,

أو الدخول على منصة مظلتي .

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

اضغط على تحميل الكشوفات .

يجب أن تنتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

بعد الإنتهاء من تحميل الكشوفات.

ابحث عن اسم المستفيد .

ويجب التأكد من تطابق تاريخ الميلاد.

شروط التقديم في الرعاية الإجتماعية 2024

وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أعلنت عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول غلى برنامج الرعاية الإجتماعية وهي: