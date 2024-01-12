رابط التسجيل في برنامج الابتعاث الجديد 2024 والشروط اللازمة

رابط التسجيل في برنامج الابتعاث الجديد 2024، من أهم براج الدعم الذي أعلنت عنها الحكومة السعودية والتي تسعى من خلاله على تأهيل عدد كبير من الشباب السعودي للعمل في شتى المجالات ، وكانت وزارة التعليم السعودي أعلنت خلال الآونة الأخيرة عن إطلاق برنامج الإبتعاث الجديد 2024، والتي تسعى من خلاله على تطوير مهارات الشباب للمشاركة في رؤية المملكة 2030، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في البرنامج الشروط اللازمة …..

برنامج الابتعاث الجديد 2024

حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تدشين رابط الكتروني للتسجيل في برنامج الابتعاث الجديد 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودية.

ثم اضغط على ايقونة “الابتعاث”.

ثم اضغط على برنامج الابتعاث 2024.

قم بإنشاء حساب جديد وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

اضغط على موافق على الشروط والأحكام.

ثم اضغط على ارسال.

ماهي شروط التسجيل في برنامج الابتعاث 2024

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في برنامج الانتعاث 2024 والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها بتقدير لايقل عن جيد.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة GRE لا تقل عن 300 أو ما يعادلها.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج الابتعاث الجديد 2024