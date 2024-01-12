أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 وما هي طريقة إضافة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بجهاز الاستقبال

أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 وما هي طريقة إضافة تردد قناة ناشيونال علي الأقمار الصناعية المختلفة ويمكن إضافة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات أو عرب سات أو أي قمر صناعي آخر عبر طريقة مبسطة وسهلة لكي ما يتم الاستمتاع بكافة البرامج المتنوعة في عالم الحيوان والبرامج الأكثر تشويق في المصانع والهياكل الكبيرة في مختلف مجالات التصنيع كما أن أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 بتقنية عالية الجودة في الصوت والصورة وذلك لكي ما يتم استقبال القناة علي جهاز الاستقبال بشكل أوضح وأنقي في صوت وصورة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي.

أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تغيير تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات والقمر الصناعي نايل سات يتم في فترات محددة وفقاً لما تراه إدارة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي وذلك يرجع سببه الرئيسية لمواكبة التطورات التي تحدث علي الأقمار الصناعية في تقنيات نقل الصوت والصورة بشكل أوضح وأنقي في كل فترة محددة كما أن هناك سبب آخر ضروري لإضافة أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 وهو أن بعض المعلومات يتم تغييرها في التردد سواء في معدل الترميز أو معامل تصحيح الخطأ وفقاً لنوع القمر الصناعي الذي يتم عليه استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

يتم إضافة أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 علي القمر الصناعي نايل سات كالآتي :-

أضف تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات برقم 11226 . استقطاب القناة يضاف علي جهاز الاستقبال أفقي . كما أن معامل ترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك يضاف برقم 30000 . معامل تصحيح القناة علي نايل سات برقم 3/4 . قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي يتم استقبالها بتقنية HD .

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات 2024

إضافة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات برقم 11804 .

كما يضاف معامل تصحيح الخطأ علي عرب سات برقم 3/4 .

استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك علي عرب سات أفقي .

معدل الترميز يضاف علي جهاز الاستقبال برقم 27500 .

ما هي طريقة إضافة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

الطريقة التي يتم بها إضافة أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 علي أي قمر صناعي مرغوب هي كالآتي :-

أفتح جهاز الاستقبال الخاص بك ويجب أن يكون Digital . في قائمة الإعدادات علي جهاز الاستقبال أضف تردد القناة . أضغط علي مربع بحث في منتصف القائمة للبحث عن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي . سيتم البحث عن القناة مع باقة قنوات آخري علي نفس التردد ويظهر مربع حفظ . أضغط علي مربع حفظ لكي ما يتم حفظ بيانات قناة ناشيونال جيوغرافيك مع باقة القنوات الأخري .

أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 يتم إضافته بشكل بسيط علي جهاز الاستقبال بتقنية HD لكي ما يتم التمتع بكافة البرامج الأكثر تنوعاً وتشويقاً علي مستوي الشرق الأوسط بالكامل .