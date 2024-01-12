استعلم الآن عن أسماء المقبولين في جهعز مكافحة الإرهاب عبر الموقع الرسمي للجهاز

أسماء المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب التي بات الكثيرون يبحثون عنها في العراق، والتي اعلن عنها منذ الفترة القلية الماضية، ويعد جهاز مكافحة الإرهاب من أقوى أجهزة الحماية والأمن في العراق، تم إنشاء الجهاز في عام 2007 لتصدي لظاهرة الإرهاب في العراق، ودائمًا ما يحرص الجهاز على ضم دفعات جديدة لتكون اكثر نشاطًا وحيوية ويتم تدريبها على لتكون دائمًا جاهزة لتصدي لأي خلل في أنظمة أمن الدولة.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في جهاز مكافحة الإرهاب

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أنه يمكن للمتقدمين للالتحاق بالجهاز الاستعلام عن أسمائهم من خلال الدخول على موقع جهاز مكافحة الإرهاب، واتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

الضغط على أسماء المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب.

يطلب منك تحديد المحافظة التابع لها المتقدم.

بعد إدخال البيانات المطلوبة اضغط على تحميل الكشوفات بصيغة pdf.

ما هي الشروط اللازمة للالتحاق بجهاز مكافحة الإرهاب العراقي؟

يمكنك الالتحاق بجهاز مكافحة الإرهاب العراقي إذا توفرت فيك الشروط التالية:

يشترط في المتقدم أن يكون عراقي الجنسية. وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك. أن يكون المتقدم لائقًا طبيا للخدمة العسكرية.

فمن استكمل هذه الشروط تم قَبُول ضمن الأشخاص الذين قدموا على الالتحاق بجهاز مكافحة الإرهاب، ثم تم إجراء قرعة إلكترونية بين جميع الأشخاص الذين انطبقت عليهم الشروط، وتم إعلان النتيجة من قبل الجهاز منذ وقت قليل، ويمكنك الاطلاع عليها عبر موقع جهاز مكافحة الإرهاب كما بينا فيا الفَقَرة السابقة.