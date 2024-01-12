أحتفالية خاصة بمناسبة 700 مليون عملية تحميل تحتفل الشركة بتوزيع هدايا حصرية للاعبين لعبة eFootball 2024 للأندرويد من الشركة المنتجة بسبب أن ذلك العدد المشار له من تحميل اللعبة الأكثر أنتشاراً علي مستوي العالم بين الألعاب الإلكترونية قامت الشركة بعمل مفاجآت حصرية وتوزيع هدايا لعبة eFootball 2024 علي كافة اللاعبين وذلك بسبب الدعم المقدم من اللاعبين علي مدار السنوات الماضية في تحميل اللعبة والتمتع بمغامرات كروية ممتعة ومثيرة للشغف كما شكرت الشركة اللاعبين بشأن تحميل eFootball 2024 علي هواتفهم في السنوات الماضية مما تسبب بأن تكون استمرارية اللعبة علي مدار السنوات الفائتة حظت بمكانة عالمية بين الألعاب الإلكترونية .

لعبة eFootball 2024 للأندرويد والهدايا الحصرية للاعبين

صرحت الشركة المنتجة علي صفحتها الرسمية بأنه بمناسبة 700 مليون عملية تحميل تحتفل الشركة بتوزيع هدايا حصرية للاعبين لعبة eFootball 2024 للأندرويد وقالت نشكركم علي دعمكم السخي طوال السنوات الماضية وبمناسبة الاحتفال بهذا العمل الفذ سنعقد مع اللاعبين حلمة تذكارية وسنقدم لكم نوع جديد من التعزيز الذي يوافق قيمة الدعم المقدم من اللاعبين للعبة eFootball 2024 وبهذه المناسبة سيكون تحميل eFootball 2024 لكافة اللاعبين بمزايا حصرية مع Booster جديد في فترات التوزيع المشار لها علي الموقع والتي نعرض تفاصيلها في الفقرة التالية .

هدايا لعبة eFootball 2024

جاءت تفاصيل فترات التوزيع الخاصة بهدايا لعبة eFootball 2024 للأندرويد علي الموقع الرسمي كالآتي :-

فترة توزيع الهدايا للحملة الأولي ستكون يوم 11 من يناير الجاري . كما أن فترة هدايا لعبة eFootball 2024 للحملة الثانية يوم 18 من نفس الشهر . كذلك بجانب فترة الحملة الثالثة للهدايا يوم 25 من شهر يناير الجاري . مع مكافآت تسجيل الدخول التي أعلنت عنها الشركة نتعرف عليها في الفقرة التالية .

مكافآت تسجيل دخول لعبة eFootball 2024 للأندرويد

بعد أن تم أختيار اللاعبين المميزين في لعبة eFootball 2024 للأندرويد في أحدث المباريات في كل فترة للتوزيع الخاص بالهدايا سيتم إرسال الهدايا بشكل مباشر في صندوق الوارد الخاص باللاعب وبشأن تفاصل مكافآت تسجيل الدخول التي سيحصل عليها اللاعب هي كالآتي :-

هدايا لعبة eFootball 2024 لتسجيل الدخول هي 21 صفقة فرصة جديدة .

يتم الحصول علي صفقات الفرصة لعدد 4 مرات تسجيل دخول .

تسجيل دخول لعبة eFootball 2024 للأندرويد وصفقة فرصة Epic World Club X1 .

استخدم صفقة الفرصة للتعاقد مع لاعب واحد من قوائم لاعبين eFootball 2024 .

أحصل علي 7 لاعبين أسطوريين مع عدد 143 لاعب قياسي ضمن الهدايا .

سيتم الاحتفاظ بصفقات الفرصة المشار لها في صندوق الوارد يوم 1 فبراير 2024 .

تلك هي تفاصيل الاحتفال بمناسبة 700 مليون عملية تحميل لعبة eFootball 2024 .

لعبة eFootball 2024 للأندرويد الأكثر روعة وانتشار وتشويق بين الألعاب الإلكترونية المختلفة تحتفل بها الشركة بشكل مختلف تماماً بمناسبة عمليات التحميل 700 مليون تحميل علي الهواتف .