لو عاوز شغل نضيف.. بنك مصر يعلن عن حاجته لشباب بكالوريوس للعمل به بخبرة أو بدون براتب شهري مجزي

لقد أعلن بنك مصر عن الحاجة إلى وظائف بنك خاليه لديه من أجل الالتحاق في وظيفة مدير تطوير الجودة وإدارة الجودة الشاملة، والتي تم الإعلان عنها من خلال صفحة البنك الرسمية على موقع لينكد إن الخاص بالوظائف، والتي من خلالها قد عمل البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل بالمجال المصرفي من الحاصلين على المؤهلات العليا، والتي تكون برواتب مناسبة لهم، لكن يوجد بعض الشروط المطلوبة الى جانب بعض الإجراءات للتقديم عليها، كل هذا واكثر فى المقال التالي.

وظائف بنك مصر

يبحث الكثير من المواطنين عن وظائف البنوك وخاصة بنك مصر، لذلك تم الإعلان عن أن يتم العمل على التقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالفرد الراغب في الحصول على الوظيفة من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع الوظائف،لكن بعد الاطلاع على الشروط المطلوبة.

شروط وظائف بنك مصر

لقد تم الإعلان عن شروط وظائف بنك مصر الجديدة 2024، والتي ذكرت على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس من كلية وجامعة معتمدة.

أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 3 سنوات في المستوى الإشرافي.

أن يكون المتقدم للوظائف يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً وتحدثاً.

أن يكون لديه مهارات كمبيوتر ممتازة.

ألا يكون له أقارب عاملون في البنك.

ألا تتجاوز سن المتقدم الـ28 عامًا.

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر

يجب على الراغبين في التقديم لشغل وظائف فى بنك مصر الدخول على الحساب الرسمي للبنك على موقع «لينكد إن»، واتباع الخطوات الآتية: