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موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم افريقيا 2024 والقنوات الناقلة
موعد مباراة مصر وموزمبيق
موعد مباراة مصر وموزمبيق ، ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الكروي الأهم لعام 2024، وتعد بطولة كأس أمم افريقيا والتي سوف تقام على كوت ديفوار مساء يوم السبت الموافق 13 يناير 2024، وسوف تستمر حتى 11 فبراير 2024، ويسعى عدد كبير من محبي كرة القدم عن موعد مباراة مصر وموزمبيق ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة .
موعد مباراه مصر وموزمبيق
ويفتتح ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان الايفوارية مباراة مصر وموزمبيق في المباراة الافتتاحية سعياً منه في تحقيق لقب البطولة للمرة الثامنة والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، في الأوقات التالية:
- 7:00 مساء بتوقيت مصر.
- 8:00 مساء بتوقيت السعودية.
- 9:00 مساء بتوقيت الامارات.
مباريات منتخب مصر في دور المجموعات
ويشارك المنتخب المصري في المجموعة الثانية أمام موزمبيق وغانا ومنتخب الرأس الأخضر، وإليكم مواعيد مباريات منتخب مصر، وإليكم المواعيد ….
- المباراة الأولى: مباراة مصر موزمبيق 14 يناير 2024 في تمام الساعة 07:00 مساء بتوقيت مصر، والساعة 08:00 مساء بتوقيت القاهرة.
- المباراة الثانية : مباراة مصر وغانا سوف تقام في 18 يناير 2024 في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ، والساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.
- المباراة الثالثة مصر والرأس الأخضر: سوف تقام 22 يناير 2024 في تمام الساعة 10:00 مساء والساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في كأس أمم افريقيا 2024
- وقد كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل المتوقع للمنتخب المصري للمشاركة في نهائيات كأس أمم افريقيا والذي جاء كالتالي:
- في حراسة المرمي : محمد الشناوى – أحمد الشناوى – محمد أبو جبل – محمد صبحى .
- أما خط الدفاع : أحمد حجازى – محمد عبد المنعم – على جبر – ياسر إبراهيم – أحمد سامى – محمد هانى – عمر كمال عبد الواحد – أحمد فتوح – محمد حمدى.
- وفي خط الوسط: حمدى فتحى – إمام عاشور – محمد الننى – مروان عطية – أحمد السيد زيزو – مهند لاشين- محمود حمادة.
- أما خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحى – محمود تريزيجيه- عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا.