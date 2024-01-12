هسه شوفوها اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf منصة مظلتي جميع المحافظات بالعــــراق

سوف يتم اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وبحث أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من وزارة العمل والشئون العراقية فى الساعات القادمة بعد الانتهاء تماما من أعمال الفحص، حيث تقوم الوزارة بتوفير منحة الرعاية الاجتماعية لمواطنيها في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع، ومن المقرر أن تصدر اسماء المشمولين خلال شهر يناير الجاري ليتم بعدها الاستعداد لصرف المنحة لهم لتوفير حياة كريمة لهم، وفى هذا المقال سوف نتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية وشروطها وكيفية الاستعلام عنها.

اسماء الرعاية الاجتماعية

تهدف الحكومة العراقية من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر المدقع وتعزيز المساواة الاجتماعية وقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدة شروط للتقديم عليها، وشمل البرنامج صرف إعانة شهرية قدرها 100 ألف دينار عراقي لكل أسرة مشمولة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل تلك الأسر وتحسين ظروف معيشتهم وقد بلغ إجمالي عدد الأسر المشمولة بالبرنامج في بغداد 46768 أسرة، حيث تم صرف الإعانة إلى تلك الأسر عبر فروع مكاتب البريد في كافة أنحاء العاصمة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

يجب أن يكون صاحب الطلب عراقيا ومقيما داخل أراضي الدولة العراقية بشكل دائم.

لا يكون لديه أي دخل ثابت.

لا بد أن يتراوح عمره من 18 سنة وإلى 60 سنة بالنسبة للرجال.

كذلك أن السيدات لا يجب ألا يقل عمرها عن 15 سنة وألا يتجاوز 55 سنة.

يمكن للمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وكذلك أبناء الشهداء التقديم للحصول على الدعم.

تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية

أعلنت الجهات المسؤولة عن صرف الدعم في العراق، أنه سوف يتم صرف الرعاية الاجتماعية خلال شهر يناير لعام 2024، ولذلك يجب أن يكون أمام كل للمستفيدين خطوات تحميل هذه الكشوفات لذلك يجب القيام بالخطوات الآتية: