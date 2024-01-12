القنوات الناقلة كاس الامم الافريقيه 2024 | موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب موزمبيق

تتنافس منتخبات القارة السمراء فيما بينهم الفترة القادمة ضمن بطولة كاس الامم الافريقيه 2024، حيث البطولة التي يتم القيام بها بمعدل مرة كل عامين، فدعونا نوضح لكم موعد انطلاق البطولة والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى موعد مباراة المنتخب المصري ضد موزمبيق، فضلًا تابعوا معنا.

القنوات الناقلة كاس الامم الافريقيه 2024

تنطلق النسخة الثالثة والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار غدًا السبت الثالث عشر لشهر يناير من عام 2024، حيث سوف تنطلق أولى المباريات بين ساحل العاج في مواجهة غينا بيساو، وسوف تنقل البطولة عدد من القنوات الرياضية، والتي تأتي بتردداتها على النحو التالي:

قناة بين سبورتس نايل سات

القمر الصناعي:نايل سات.

تردد القناة 11013.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 3/2.

قناة بين سبورتس سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

تردد القناة 11547.

استقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

قناة المغربية عرب سات

التردد: 12683.

استقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة المغربية نايل سات

تردد القناة 11157.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة الجزائرية نايل سات

التردد: 12054.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

التصحيح للخطأ 5/6.

قناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي:نايل سات.

تردد: 11680.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح للخطأ 5/6.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق

تنطلق أولى مباريات كاس الامم الافريقيه غدًا السبت، بينما منتخب الفراعنة الجولة الأولى له في البطولة ستكون يوم الأحد الرابع عشر من شهر يناير من عام 2024، حيث تنطلق المباراة عند الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، حيث الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.