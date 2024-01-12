“بالرقم القومي” رابط التسجل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 واحصل على 1000 جنيه

رابط التسجل في منحة العمالة 2024، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها عدد كبير من عمال اليومية والعاطلين عن العمل كشفت وزارة القوى العاملة عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والتي تقدمها الحكومة السعودية لعدد كبير من المواطنين لمساعدتهم على شراء ما يلزمهم من مأكل ومشرب خاصة في ظل غلاء أسعار الكثير من المواد الغذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجل في منحة العمالة 2024…. والشروط اللازمة .

رابط التسجل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، التي تعد طوق نجاة لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على شراء ما يلزمهم ودفع المصروفات اللازمة، وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن منحة العمالة الغير منتظمة مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد وتحديداً في عام 2020، وقامت بصرف 1500 جنيه منحة للعمالة الغير منتظمة مقسمة على 3 دفعات، وأكدت وزارة القوى العاملة على فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع لوزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم اختر منحة العمالة الغير منتظمة .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

بعد ذلك تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على “تسجيل”.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأشار مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة أنه من المقرر أن يتم فتح بباب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة خلال الأيام المقبلة، وشدد وزير القوى العاملة عدم التعامل مع أي ارقام أو أشخاص مجهولة المصدر والتي غرضها النصب والسرقة، وأشار إلى أنه في حالة قبول طلب التسجيل سوف تصل رسالة إلى المواطن من رقم 2030 مسجل بها موعد ومكان صرف المنحة.