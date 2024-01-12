“آخر تحديث”تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات وتابع أجدد برامج الأطفال Toyor Al janah

تردد قناة طيور الجنة 2024، على الرغم من كثرة القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال إلا أن قناة طيور الجنة لها ملايين المتابعين من كافة أنحاء العالم العربي، وهذا بفضل المحتوى الذي تعرضه القناة عبر شاشتها على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش، والأناشيد المتميزة التي يرددها الأطفال على مدار اليوم، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن تردد قناة طيور الجنة 2024. وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

مميزات قناة طيور الجنة 2024

تهتم قناة طيور الجنة بعرض باقة متنوعة من البرامج والأغاني التعليمية التي ساهمت في تنمية مهارات الأطفال وجذب أنظارهم، وجعلتهم متشوقين للإطلاع على الكثير والكثير من الأمور، حيث تعرض القناة أغاني تعليمية تسعى من خلالها أن يتعلم الطفل الأرقام باللغة الإنجليزية وأسماء الحيوانات والكثير من الأمور التي يجب على الطفل اتقانها في هذا التوقيت.

كما تهتم قناة طيور الجنة أيضاً بعرض مجموعة كبيرة من الفيديوهات التعليمية والتي تسعى من خلالها أن يتعلم الطفل قواعد التربية السلمية ومنها مساعدة المحتاج وترتيب غرفته ومساعدة الأم في ترتيب المنزل وتجهيز السفرة ، والاهتمام بالنظافة الشخصية وطريقة غسيل الأسنان، هذا بالإضافة إلى الفيديوهات التعليمية لتعليم الوضوء والصلاة وحث الأطفال على قراءة القرآن وغيرها من الأمور الإيجابية التي غيرت مفهوم قنوات الكارتون التي اعتمدت على الأفلام الكرتونية القديمة.

تردد قناة طيور الجنة 2024

ويمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة من خلال ادخال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:6/5.

الجودة: SD.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة على الريسفر