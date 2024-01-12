“سجل في دقايق واحصل على 1000 جنيه!!”.. التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة شهر يناير 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، أعلنت الحكومة المصرية عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2024 بالتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا، حيث أن التسجيل في تلك المنحة تضمن لك الحصول على دعم شهري ثابت، واليكم خطوات التسجيل.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

واليكم خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بشكل سهل، حيث أعلنت الوزارة أنه من المقرر أن يتم العمل على التسجيل للاستفادة من تلك المنحة الحكومية بشكل الكتروني بدلا من زحام التوفير ومضيعة الوقت، وإذا رغبت في التسجيل والحصول على 1000 جنيه شهريا فقط اتبع تلك الخطوات:

قم بزيارة موقع وزارة القوى العاملة الرسمي على شبكة الانترنت.

اختر التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة مثل:”الاسم، تاريخ الميلاد، المؤهل الدراسي، الحالة الاجتماعية، رقم المحمول،……..”.

الضغط على إرسال الطلب.

سيتم مراجعة ودراسة الطلب جيدا للتحقق من مدى استحقاقك.

في حالة تم قبولك للاستفادة من المنحة سيتم ارسال رسالة نصية لك على هاتفك المحمول.

شروط الحصول منحة العمالة الغير منتظمة

فيما قد حددت وزارة القوى العاملة شروط الحصول منحة العمالة الغير منتظمة والتي تجعلك تحصل على ألف جنيه شهريا، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المواطنين غير مسجلين في أي تأمينات اجتماعية وغير مسجلين في سوق العمل.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يمتلك أي دخل شهري ثابت.

أن يتراوح عمر المتقدم من 20 عام وحتى 55 عام.

أن لا يمتلك المتقدم سجل تجاري أوأصول وعقارات.

إلا يكون المتقدم موظف بأي جهة عمل حكومية.

الاوراق المطلوبة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

لابد من تقديم الاوراق المطلوبة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والاستفادة منها، وتلك الاوراق هي: