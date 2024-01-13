هتاخــد 1000 جنيه.. حقيقة فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 + هل يتم الصرف في رمضان

ينتظر الكثير من العمال موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة،خلال الأيام القادمة سوف يتم الاعلان عنها وتبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة نحو 1000 جنيه والتي قد أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال والتى تهدف إلى إعانة العمالة في مختلف المحافظات، إلى جانب إنشاء صندوق طوارئ وإعانة خاص بالعمالة غير المنتظمة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

قامت وزارة العمل بتحديد مجموعة شروط حتى يمكن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة وهي كالآتي:

أن يكون العامل مصري الجنسية أن يكون العامل مقيم داخل مصر . أن يكون العامل يعمل بشكل غير منتظم. أن يكون اسم العامل مسجلًا في مديرية القوى العاملة ضمن العمالة غير المنتظمة. أن يكون العامل ليس لديه أي أراضي مسجلة باسمه. أن يكون العمال غير مسجل في برامج التكافل الاجتماعي مثل معاش تكافل وكرامة، أو معاشات التضامن الاجتماعي. أن لا يكون العامل لديه سجل تجاري .

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

هناك العديد من العمال الذي لا يعرفون طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، تبلغ قيمتها 1000 جنيه وسيتم صرفها من خلال مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي، ولذلك يمكن للعمال اتباع الخطوات التالية للتسجيل في المنحة والخطوات كالآتي: