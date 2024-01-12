“بعد أن احتل التريند!!!”.. موعد مسلسل حالة خاصة الحلقة 5 و6 بطولة غادة عادل والقنوات الناقلة

موعد مسلسل حالة خاصة، تزايد البحث حول موعد مسلسل حالة خاصة وخاصة بعدما تمكن من أن يحتل التريند خلال الفترة الماضية ليصبح حديث كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وقد شهدت الحلقات السابقة من مسلسل حالة خاصة الكثير من الاحداث المثيرة، ولذا يتسائل الكثيرين عن موعد عرض الحلقتين الـ5 و6 من المسلسل الاكثر مشاهدة، ومن المتوقع أن يشهدا استمرار الأحداث المثيرة والمتصاعدة على غرار الحلقات الماضية.

موعد مسلسل حالة خاصة

أما عن موعد مسلسل حالة خاصة، وخاصة الحلقتين 5 و6 فأنه يتم العرض مساء يوم الاربعاء من كل أسبوع عبر منصة “شاهد”، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، المسلسل بطولة كوكبة من النجوم على رأسهم النجمة غادل عادل وطه دسوقي، و” أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل أدم وهدان”، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حالة خاصة

وقد بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل حالة خاصة بتكليف أماني النجار مجموعة من المتدربين وهم “نديم ورام الله، وندى ويوسف وعز”، وقد تحدث عز مع نديم وابلغه نها أصعب قضية في حياته بسبب المرافعة ليرد عليه عز «خائف عشان متأخر عقليا» ليرد عليه نديم: «أنا أذكى منك ومش بحب اللمس»، ليخبره عز حل القضية والترافع مكانه، وفي تلك الأثناء تسمعه رام الله وتبلغ الجميع أنه في القضية الأولى أخذ مجهود «نديم»، فيما يطلب جميل من نديم أن يكون واثقا من نفسه فى المرافعة ويترافع بكل ثقة.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور قصة مسلسل حالة خاصة حول الشاب المتوحد “نديم” ومحاولته للتخلص من مرضه بالعمل في مكتب محاماه شهير، وكيف قام باقناعها للعمل معها بعد رفضها له بسبب ما يقابله في حياته والتنافس مع باقي زملائه.