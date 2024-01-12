pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 العراق لشهر يناير عبر رابط منصة مظلتي في كل المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، من المقرر أن يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 قريبا في عموم المحافظات العراقية حتى يتم التعرف على المستفيدين من الوجبة السابعة التي ستصرف قريبا لكافة محدودي الدخل، ويمكن حينها استعراض اسماء المشمولين الكترونيا عبر المواقع المخصصة لذلك خلال ثواني معدودة من خلال اتباع ما سيتم ذكره خلال السطور القادمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكنك خلال دقائق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر زيارة منصة مظلتي الرسمية التي تعد تابع لوزارة العمل العراقية، حيث تعمل الوزارة حاليا على توفير الموارد المالية استعدادا لصرف الدعم لمستحقيه لتوفير حياة كريمة لهم، حيث صرحت الجهات الرسمية أن الفترة الماضية كانت عبارة عن مرحلة بحث ودراسة، من أجل تحديد الأسماء المستحقة، حيث أن الهدف من الرعاية الاجتماعية مساعدة الاسر الفقيرة على مواجهة الغلاء والظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، ومن أجل الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة فور الاعلان عنها اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع منصة مظلتي الرسمي.

ادخل على قسم الخدمات الالكترونية.

اختر قسم هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد رقم الوجبة.

اضغط على “استعلام”.

ستظهر لك كشوف المشمولين في هيئة ملفات PDF قم بتحميلها وابحث عن اسمك.

شروط استحقاق راتب الرعاية الاجتماعية 2024

وقد حددت وزارة العمل شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 الذي حددته وزارة العمل العراقية لفئات محددة، وتلك الشروط هي: