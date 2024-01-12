لينك spa.gov.iq اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي اسماء المشمولين يناير 2024

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الإعلان عنهم أصبح أقرب من أي وقت مضى، لذا نجد حالة من الترقب الشديد في الشارع العراقي، ويتميز برنامج الرعاية الاجتماعية بأنه أشهر البرامج الاجتماعية الحكومية الموجودة في السعودية التي تساعد شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي في مواجهة ظروف الغلاء التي أصبحت من أبرز الأمور التي تعاني منها الأسر في العراق.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي

تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وذلك لتخفيف أعباء الحياة عليهم، وهذا بالطبع نتيجتنا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الكثير من الدول، حيث قد صرحت الوزارة في وقت سابق أن حصر الأسماء المستحقة لوجبة يناير يسير بشكل جيد، وعلى أعلى مستوى من الدقة، لذا إعلان الوجبة يأخذ بعض الوقت، لأن الوزارة تريد أن تطمئن أن الدعم قد وصل إلى مكانه الصحيح، وخاصة أن هذه المبالغ المالية توفر للأسر العراقية احتياجات الحياة الأساسية، لذلك تستعد الوزارة الآن للإعلان عن كل الأسماء التي تستحق الدعم المادي.

تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 فور الإعلان عنهم، حيث تقوم الوزارة برفع كشوفات بأسمائهم على المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي منصة مظلتي التي يتم الاستعلام من خلالها كما يلي: