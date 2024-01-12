الوجبة الأخيرة في العراق يناير 2024| تنزيل كشوف pdf المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي – وزارة العمل العراقية

تعتبر أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق موضوعًا مهمًا ومحط اهتمام كبير لدى العديد من المواطنين، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة الأسماء التي ستحصل على الدعم الذي تقدمه الحكومة للمحدودين الدخل والأسر الفقيرة، تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجد لمساعدة المواطنين في تحسين ظروف حياتهم وتوفير احتياجاتهم، وخاصةً في مواجهة الصعوبات الاقتصادية والارتفاع المستمر في أسعار المعيشة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسماء المستحقة قريبًا، حيث يتطلع الجميع بشوق للحصول على هذا الدعم الضروري للتخفيف من الأعباء المالية.

الوجبة الأخيرة في العراق يناير 2024

تُقدم العراق العديد من أنواع الدعم الاجتماعي للمواطنين، وذلك بهدف مساعدتهم في التغلب على التحديات الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي، ومن بين هذه الدعم الاجتماعي يتم إصدار قائمة تحتوي على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يناير 2024، يمكن الاستعلام عن هذه القائمة بسهولة عبر منصة مظلتي الإلكترونية، التي تُقدم العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين العراقيين.

منصة مظلتي كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تعتبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية واحدة من الوسائل المهمة للاستعلام عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كانت طلبيتك أحد الطلبات المعتمدة وتم قبولها أم لا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي: قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي (هنا) أو موقع وزارة العمل العراقية (هنا)

النقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية:

بعد الدخول إلى منصة مظلتي، ابحث عن أيقونة الرعاية الاجتماعية وانقر عليها، قد تكون الأيقونة موجودة في القائمة الرئيسية للمنصة أو ربما تحت عنوان “الخدمات الاجتماعية”.

اختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها:

بعد النقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية، سيظهر لك قائمة بأرقام الوجبات المتاحة،اختر رقم الوجبة التي تود الاستعلام عنها، فقد تكون هناك عدة وجبات تم صرفها في فترات زمنية محددة.

النقر على زر تنزيل ملف كشوف الأسماء بصيغة pdf:

بعد تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها، ستظهر لك قائمة بالأسماء المشمولة في تلك الوجبة، انقر على زر “تنزيل” المتوفر بجوار الملف لتحميل كشوف الأسماء الخاصة بالوجبة المحددة، يجب أن تكون هذه الكشوف في صيغة pdf، لذا تأكد من توافر برنامج قراءة الملفات من هذا النوع على جهازك قبل تنزيلها.

انتظار تحميل الملف وفتحه:

قد يستغرق تحميل الملف بعض الوقت، حسب سرعة اتصالك بالإنترنت، بمجرد اكتمال عملية التحميل، يمكنك فتح الملف للاطلاع على الأسماء المشمولة في الوجبة المحددة.

البحث عن رقم الهوية الوطنية للمواطن في الملف:

بعد فتح ملف كشوف الأسماء، تستطيع استخدام وظيفة البحث في البرنامج المستخدم لقراءة الملف، أدخل رقم الهوية الوطنية للمواطن الذي تريد معرفة حالته في الملف، وسيتم عرض نتيجة البحث، ستظهر حالة الطلب (قبول أو رفض) بجوار اسم الشخص المعني.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة الاستعلام عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق عبر منصة مظلتي ومعرفة حالة طلبك.