اذكر معّي دعاء أول ليلة في رجب مستجاب بفضل الله + لا تضيع عليك فرصة الدعاء “اللهم ارزقنا”
دعاء أول ليلة في رجب مستجاب
تبدأ أول ليلة من شهر رجب 1445 هجريا مع مغرب اليوم الجمعة، والتي تعد إحدى الليالي المستحب الدعاء أول ليلة فى رجب مستجاب نظرًا لما تتميز به من مزيد من البركة، حيث خص الله تعالى بعض الليالي والأيام بالمزيد من الفضل؛ تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم، وسوف نستعرض صيغ افضل الادعية وفضل الدعاء فى هذه الليلة فى المقال التالي.
خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء
وهناك بعض الليالي يستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، وقد نص العلماء على هذه الليالي، وهي: «ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب»، وفقًا لـ دار الإفتاء المصرية .
صيغ دعاء أول ليلة في رجب
يعد الدعاء عبادة مشروعة ومستحبة، لِما فيه من التضرع والتذلّل والافتقار إلى الله تعالى، وقد حثَّنا الله تعالى عليه وأوصانا به؛ حيث قال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [سورة البقرة: 186]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [سورة الأعراف: 55].
فضل دعاء أول ليلة في رجب
لقد ورد في السنة النبوية المطهرة فضل الدُّعاء، فجاء عن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم قرأ: قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [سورة غافر: 60]» رواه أصحاب «السنن».
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ» أخرجه الترمذي وابن ماجه.
دعاء فى شهر رجب مستجاب
يمكن ترديد بعض الأدعية فى أول ليلة من رجب ونذكر منها الاتى:
اللهم إنا نسألك خير شهر رجب ونعوذ بك من شره، نسألك فواتح الخير وجوامعه في هذا الشهر الفضيل.
اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.
يا رزّاق ارزقني رزقًا حلالًا تُكفيني به وتُرضيني، اللَّهم زد في مالي وولد اللَّهم إني أسألك بجلال وجهك أن تُحقق لي جميع أُمنياتي وترزقني الرّزق الحلال، ولا تُصعّب لي حاجةً ولا تُعظّم على أمرًا ولا تجعل مُصيبتي في ديني ولا تجعل الدّنيا أكبر همّي.
اللَّهم إني أسألك الصّبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنّصر على الأعداء ومُرافقة الأنبياء.
اللَّهم ارزقني علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل سقم. اللَّهم اغننا برزقك الحلال عن الحرام، وبفضلك عمّن سواك.
اللهم في شهر رجب، حقق لنا آمالنا التي استصعبت تحقيقها بقوانين الدنيا فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.
اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.