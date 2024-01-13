لو شايل هم المشفر...اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيًا نايل سات وبدر 6

بعد غياب دام لــ 40 عام علي احتضان ساحل العاج لبطولة كأس أمم إفريقيًا تعود كوت دي فوار للمرة الثانية في تاريخها بتنظيم البطولة الإفريقية الأكثر جماهيرية في القارة السمراء وبعد تأجيلها أكثر من مرة بسبب الأمطار الموسمية تفتتح اليوم البطولة بمباراة المنتخب الكوديفوارى أمام منتخب غينيا بيساو في عند تمام العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وفي السطور القادمة نوضح لكم القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيًا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيًا نايل سات

زادت عمليات بحث عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية ودول الشرق ألأوسط عن تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات البطولة والبيانات كالتالي:

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات

الــــــــــــــــــــتردد 11157.

استقطــــــــــــاب رأسي.

معدل الــــــــترميز 27500.

معامل تصحيح الـخطأ 5/6.

تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات

الــــــــــــتردد 12054.

استقطـــــــاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الـــخطأ 5/6.

الجزائرية الأولى: القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة التردد: 11680.

الاستقطـــــــــاب: عمودي.

معدل الــــــترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على النايل سات الــــــــــــــــــتردد 11013.

استقطــــــــــــــــــاب أفقي.

معامل الـــــترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/2.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيًا عرب سات بدر6

تردد قناة المغربية على عرب سات.

التــــــــــــــردد 12683.

استقطــــــــاب رأسي.

معدل الــترميز 27500.

تـــــــصحيح الخطأ ¾.

في سياق متصل تضم البطولة الإفريقية عددا من المنتخبات العريقة في اللعبة ومن ضمن المشاركين المنتخب المصري الذي يواجه موزمبيق يوم الأحد 14 من يناير الجاري ويتمني الجَمهور المصري فوز الفراعنة باللقب القاري وإسعاد قلوب عشاق الساحرة المستديرة