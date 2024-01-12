موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 محافظة القاهرة

انتهي طلاب الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة من أداء امتحانات الترم الأول للعام الدراسي ( 2023 – 2024 )، حيث يترقب الطلاب نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول، حيث أعلنت الإدارات التعليمية التابعة للمديريات عن بدأ أعمال التصحيح خلال الأسبوع القادم، وكان الطلاب انتهوا من امتحانات منتصف العام منذ يوم الأربعاء القادم 10 يناير الماضي، كما ادوا الامتحانات في المواد التالية ( اللغة العربية – الإنجليزي – الدراسات الاجتماعية – العلوم – الرياضيات ).

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول

سوف تبدأ أعمال التصحيح بداية من يوم الأحد القادم في داخل المدارس التابعة للإدارات التعليمية، ومن المتوقع أن يتم ظهور النتائج في مطلع الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري، لذا علي الطلاب وكذلك أولياء الأمور عدم قلق علي نتائج أبنائهم، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم علي أن أعمال التصحيح ستتم بكل شفافية حرصا علي مستقبل الطلاب.

جدول امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي

الثلاثاء 2 يناير 2024 : امتحان الرياضيات.

الأربعاء 3 يناير 2024 : امتحان الدراسات الاجتماعية – امتحان تكنولوجيا المعلومات.

الخميس 4 يناير 2024 : امتحان اللغة العربية.

الثلاثاء 9 يناير 2024 : امتحان العلوم – امتحان التربية الدينية.

الأربعاء 10 يناير 2024 : امتحان اللغة الإنجليزية.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، حيث نستعرض لكم الخطوات الصحيحة الذي يجب إتباعاها للاطلاع علي النتيجة.