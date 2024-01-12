تثبيت تردد قناة الجزائرية الرياضية الارضية 2024 Programme National لمتابعة مباريات كأس امم افريقيا والشفرة الخاصة بها
تردد قناة الجزائرية الرياضية الارضية 2024
تردد قناة الجزائرية الرياضية الارضية 2024، بعد تردد قناة الجزائرية الرياضية الارضية 2024 من الترددات التي يتزايد البحث عنها بشكل لحظي خلال تلك الساعات، حيث تعد قناة الجزائرية الرياضية الارضية 2024 واحدة من القنوات الفضائية التي ستقوم بنقل مباريات كأس امم افريقيا التي ستنطلق مساء غدا السبت بمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو، وسنتعرف معا على طريقة تثبيت واستقبال تلك القناة.
تردد قناة الجزائرية الرياضية الارضية 2024
يمكنك متابعة كافة مباريات بطولة امم افريقيا في نسختها الجديدة عبر قناة الجزائرية الرياضية الارضية 2024 التي تأسست في ام 1956، وانتقلت إلى البث الفضائي في عام 2011. وتعتبر القناة جزءًا من التلفزيون الجزائري، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، بما في ذلك تغطية مباريات كرة القدم والالعاب الاوليمبية والبطولات الافريقية، والآن نقدم لكم تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024 والشفرة الخاصة بها لتتمكنوا من استقبالها على جهاز الريسيفر خلال ثواني، والاستمتاع بمتابعة المباريات بجودة عالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11680.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: HD.
- شفرة القناة : 1100001100000000.29.
طريقة تثبيت تردد قناة الجزائرية الرياضية الارضية 2024
يمكنك متابعة كافة مباريات البطولة الافريقية بعد تثبيت قناة الجزائرية الرياضية الارضية 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال اتباع تلك البطولة:
- قم بالضغط على زر menu في ريموت الريسيفر.
- اختر التركيب الهوائي.
- قم بالضغط على كلمة اضافة تردد جديد.
- قم بادخال الاحداثيات الخاصة بالتردد.
- اختر القمر الصناعي الخاص بك.
- اضغط على كلمة بدء البحث.
- انتظر حتى ينتهي البحث تمام ثم اضغط على كلمة “حفظ”.
- الآن ستظهر لك القناة في القائمة.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023
- كوت ديفوار – غينيا بيساو السبت 13 يناير 2024 الساعة 22:00
- نيجيريا – غينيا الاستوائية الأحد 14 يناير 2024 الساعة 16:00
- مصر – موزمبيق الأحد 14 يناير 2024 الساعة 19:00
- غانا – كاب فيردي الأحد 14 يناير 2024 الساعة 22:00
- السنغال – جامبيا الإثنين 15 يناير 2024 الساعة 16:00
- الكاميرون – غينيا الإثنين 15 يناير 2024 الساعة 19:00
- الجزائر – أنجولا الإثنين 15 يناير 2024 الساعة 22:00
- بوركينا فاسو – موريتانيا الثلاثاء 16 يناير 2024 الساعة 16:00
- تونس – نامبيا الثلاثاء 16 يناير 2024 الساعة 19:00
- مالي – جنوب إفريقيا الثلاثاء 16 يناير 2024 الساعة 22:00