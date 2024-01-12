“الحكومة الجزائرية” رابط التسجيل في منحة رمضان بالجزائر 2024-1445 interieur.gov.dz الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية

تم الإعلان في الجزائر عن منحة دعم خاصة بشهر رمضان، الفضيل للمستحقين، بهدف تقديم الدعم المالي لهم، تعمل الحكومة جاهدة على توفير برامج دعم مستمرة، لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، بدء عملية التسجيل للحصول على المنحة التضامنية لشهر رمضان الكريم لعام 2024/1445 في جميع بلديات البلاد، سنتعرف اليوم على كيفية التقديم للاستفادة من هذه المنحة.، سنتناول كيفية التسجيل في منحة رمضان في الجزائر.

التسجيل في منحة رمضان في الجزائر 2024

بدات عملية التسجيل للاستفادة من المنحة التضامنية لشهر رمضان الكريم لعام 2024/1445 في الجزائر، يمكن للمستحقين تقديم طلباتهم إلى بلديات سكنهم، مع إرفاق الوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستحقين الجدد تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالنقر على الرابط المخصص لذلك.

خطوات التسجيل في منحة رمضان 2024 بالجزائر

لتقديم طلب للحصول على منحة رمضان في الجزائر لعام 2024، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

اختر خيار “الخدمات” في القائمة الرئيسية.

ابحث عن خيار “منحة رمضان 1445” واضغط عليه.

اختر خيار “التسجيل” من القائمة المعروضة.

قم بإدخال رقم هوية الهوية الوطنية الخاص بك.

ادخل تاريخ ميلادك.

حدد سنك في الحقل المخصص.

قم بإدخال قيمة دخلك الشهري.

ادخل اسم ولايتك.

قم بإدخال رقم هاتفك المحمول الصحيح والنشط.

قم بتحميل الوثائق والمستندات المطلوبة، وتأكد من صحة المعلومات التي تقدمها.

اضغط على زر “إرسال الطلب” لإرسال طلبك.

من المهم الانتباه إلى تقديم المعلومات، بدقة وصحة وتقديم الوثائق اللازمة بشكل صحيح.