اضبط تردد قناة mbc3 لمتابعة برامج واغاني الاطفال

قناة mbc3 هي قناة تلفزيونية عربية للأطفال تبث على القمر الصناعي نايل سات. تأسست القناة في عام 2004، وهي مملوكة لمجموعة mbc. تستهدف القناة الأطفال العرب من سن 3 إلى 12 عامًا، وتركز على تقديم برامج تعليمية وترفيهية تنمي مداركهم ومهاراتهم وساهمت في تعليم الأطفال وتنمية قدراتهم وتعزيز ثقافتهم. كما ساهمت القناة في توعية الأطفال بقضايا المجتمع العربية، وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

تردد قناة mbc3

تلعب قناة mbc3 دورًا مهمًا في تنمية الأطفال العرب، حيث تقدم لهم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تنمي مداركهم ومهاراتهم وتعزز ثقافتهم. كما ساهمت القناة في توعية الأطفال بقضايا المجتمع العربية، وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 12284

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

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اهم البرامج في قناة mbc3

تقدم قناة إم بي سي ثري مجموعة واسعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية المميزة التي تناسب جميع الأعمار ومن البرامج المميزة التي قدمتها قناة mbc3:

برنامج “معا نتعلم” وهو برنامج تعليمي يتناول العلوم والرياضيات بطريقة مبسطة وتفاعلية.

برنامج “يلا نتعلم” وهو برنامج تعليمي يتناول اللغة العربية بطريقة مبسطة وتفاعلية.

برنامج “مغامرات بيل وسباستيان” وهو برنامج ترفيهي يتناول القيم الاجتماعية والأخلاقية بطريقة هادفة.

برنامج “الكابتن ماجد” وهو برنامج ترفيهي يتناول الرياضة بطريقة ممتعة.

بن 10

باور رينجرز

سبونج بوب

توماس والأصدقاء

ميكي ماوس

دبدوب وينى

باربي

الأميرة سول

كابتن ماجد

كما تقدم القناة مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم وقدراتهم