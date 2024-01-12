ازاي افتح تردد قناة الجزائرية الأرضية بدون تشفير لمتابعة ممتعة لمباريات كأس أمم افريقيا جودة عالية

يبحث الكثير من الأشخاص على تردد قناة الجزائرية الأرضية، فهي من القنوات الرياضية المهمة التي أصبحت في الوقت الحالي تقوم ببث الكثير من المباريات الخاصة بكأس الأمم الأفريقية مما جعل الكثير من محبين كرة القدم يقومون بالبحث عن ترددها وسوف نوضح لكم تردد القناة من خلال المقال التالي.

المباريات التي تبث على قناة الجزائرية الأرضية

تبث القناة مجموعة كبيرة من المباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 مثل مبارات ساحل العاج ضد غينيا بيساو، مباراة بوركينا فاسو ضد الجزائر، مباراة مصر ضد غانا، مباراة نيجيريا ضد الساحل العاج، مباراة الجزائر ضد أنجولا، مباراة الجزائر ضد مورتانيا، مباراة السنغال ضد الكاميرون.

تردد قناة الجزيرة الأرضية

بحث الكثير من الأشخاص عن تردد القناة وذلك لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي سوف تبدأ تلك القناة ببث تلك المباريات منذ 13 يناير وتستمر حتى 11 فبراير 2024 ، وسوف يكون أول المباريات التي تقوم ببثها بين ساحل العاج ضد غينيا، وتبث المباراة بتوقيت القاهرة في حدود الساعة 10:00 مساء سوف نوضح لكم تردد القناة من خلال ما يأتي.

تردد القناة على قمر صناعي نايل سات 11680 .

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز .27500

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ 3/4 .

الجودة إتش دي.

خطوات ضبط قناة الجزيرة الرياضية

يتم ضبط القناة عن طريق عدة خطوات بسيطة ويمكن للجميع أن يقوم بها وهي.