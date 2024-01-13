استعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر موقع وزارة العمل

الرعاية الاجتماعية في العراق لم يعد عليها سوى وقت يسير حتى يتم إعلان نتيجة الوجبة الأخيرة من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، فللرعاية الاجتماعية أهمية كبيرة جدا في حياة المشمولين بالدعم من الرعاية، حيث تم إنشاء برنامَج الرعاية بناء على دعم فئة من المواطنين العراقين هم الأكثر تأثرا بالظروف التي تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية، كيف يمكنك الاستعلام عن المشمولين بالوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية على موقع وزارة العمل، نبين ذلك من خلال الأسطر التالية.

موعد صدور الوجبة الأخيرة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية

بات الجميع يبحثون ويترقبون موعد صدور كشوفات الوجبة الأخيرة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، والتي أكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن صدور الوجبة السابعة من الرعاية مع بداية العام الجديد، وهذا الذي جعل جميع المشمولين بالرعاية يترقبون إعلان وزارة العمل عن المشمولين بالوجبة، ومن المتوقع ظهور نتيجة الوجبة الأخيرة هذه الأيام، بعد توفير الحكومة مبالغ الدعم ومراجعة الأسماء ومطابقتها للشروط.

طريقة الاستعلام عن الوجبة الأخيرة للمشمولين بالرعاية عبر موقع وزارة العمل

وفرت وزارة العمل والشئون الاجتماعية منصات خدمية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي يمكنهم من خلالها متابعة جميع الخِدْمَات المقدمة من برامج الحماية الاجتماعية، ومنها متابعة نتيجة الوجبة الخيرة، حيث يمكن متابعتها من خلال موقع وزارة العمل عن طريق الخطوات التالية: