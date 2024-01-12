متاح التقديم الان “minha.anem.dz” موقع تسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر عبر رابط الوكالة الوطنية للتشغيل

تعد منحة المرأة المقيمة بالمنزل واحدة من ابرز برامج الدعم والمبادرات الحكومية في الجزائر، حيث تهدف إلى تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر الجزائرية، وتقديم الدعم المالي لمواجهة تحديات غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وارتفاع معدلات البطالة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المجتمع الجزائري والعالم، سنقدم لكم اليوم ملفًا شاملاً حول هذه المنحة، حيث سنستعرض الشروط المطلوبة للتأهل، والوثائق التي يتعين تقديمها للحصول على هذا الدعم المالي الحكومي.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر

تتعمل الحكومة الجزائرية جاهدة على تقديم العديد من البرامج والدعم المالي للمواطنات والمواطنين، ومن بين هذه البرامج تاتي منحة البطالة للمراة المقيمة في المنزل 2024، قامت الحكومة بتوضيح تفاصيل هذه المنحة وتحديد قيمتها بمبلغ 15 الف دينار جزائري، كما حددت مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، ستهدف هذه المنحة جميع السيدات الجزائريات اللاتي ليس لديهن دخل شهري ثابت، سواء كانن اراملا أو مطلقات للحصول على هذه المنحة.

شروط منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها وبعض الوثائق والمستندات الضرورية التي يجب تقديمها للتأهل للمعونة، يجب على المتقدمة تلبية الشروط التالية:

عدم استلام اي اجور او معاشات من الحكومة.

ان تكون ارملة أو مطلقة.

ان لا تكون متزوجة من موظف حكومي او اي شخص يمتلك دخلا ثابتا.

ان تكون جزائرية الجنسية ومقيمة في الأراضي الجزائرية بإقامة دائمة.

ان لا تمتلك اي مصدر دخل.

ان يكون عمر المتقدمة 18 عامًا أو أكثر.

ان لا يكون لديها اي مصدر دخل.

ان لا تكون مستفيدة من اي تامينات.

يجب على النساء الارامل تقديم شهادة وفاة ازواجهن لتوثيق ذلك.

ان لا يكون لديها اي سجل في مجال الزراعة او التجارة او اي مجال آخر.

يجب على المرأة المطلقة الحصول على حكم الطلاق النهائي من القضاء.

خطوات التسجيل في منحة المراة الماكثة في الجزائر 2024

للتسجيل في منحة المراة الماكثة في الجزائر لعام 2024، يتطلب القيام بالخطوات التالية:

قم بفتح موقع الوكالة الوطنية للتشغيل على جهاز الكمبيوتر او الهاتف الذكي.

ابحث عن خيار “منحة البطالة للمراة” وانقر عليه.

حدد مكان اقامتك والولاية التابعة لها من بين الخيارات المتاحة.

قم بادخال جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة بشكل صحيح ودقيق.

قم بارفاق جميع المستندات المطلوبة كجزء من عملية التسجيل.

عند الانتهاء، انقر على زر “إرسال” لارسال طلب التسجيل.

من الجدير بالذكر انه يجب على المراة الالتزام بتقديم المعلومات الصحيحة والكاملة وتزويد المستندات المطلوبة لضمان نجاح عملية التسجيل.