استقبل تردد قناة سمسم الجديد 2024 على نايل وعرب سات بأعلى جودة لأقوى برامج الأطفال

تردد قناة سمسم الجديد 2024 يهتم بالبحث عنه الآباء، وذلك لأنها تقدم برامج مسلية ومفيدة للأطفال، لذا تكون هذه القناة من أبرز القنوات المطلوبة والتي تحرص دومًا على تغيير ترددها لتقديم كل برامجها بجودة متميزة للمشاهد.

تردد قناة سمسم 2024

تحرص قناة سمسم على تعليم الأطفال أمور دينهم بشكل سليم، بالإضافة إلى ذلك فإنها تساعد في تزويد الأطفال بالثقافة في أمور دينهم، وذلك عن طريق الأناشيد والبرامج التي تبثها، حيث مؤخرًا تم الإعلان عن تردد قناة سمسم الجديد 2024 والذي جاء كما يلي:

قناة سمسم على النايل سات

عند توقف القناة عن البث نجد الكثير من الأطفال يشعرون بالحزن، ولكن تعود القناة لهم بتردد جديد هذا التردد متمثلة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11334.

معدل الترميز: 27500 .

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة سمسم على عرب سات

الآن يمكنك تحميل تردد القناة الجديد على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة من خلال إدراج البيانات التالية عند تحميل القناة:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة سمسم الجديد 2024

قناة سمسم تعتبر من القنوات التي يعشقها عدد كبير من الأطفال في الوطن العربي، حيث يغلب على برامجها الطابع الديني مع وجود باقة متنوعة من الأناشيد، أبرز هذه البرامج والأناشيد كما يلي:

برامج قناة سمسم

تثبيت تردد قناة سمسم الجديد 2024 على الرسيفر لديك سيجعل أطفالك قادرون على سماع البرامج التالية:

برنامج السيرة النبوية.

آداب وأخلاق.

برنامج يوميات سمسم.

المسلم الصغير.

أقوال الحكماء.

الأناشيد

تقدم القناة مجموعة من الأناشيد إليكم أبرز هذه الأناشيد: