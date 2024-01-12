“بشرى لأصحاب المعاشات” بدء من يناير 2024 رفع الحد الأدنى للمعاشات شوف معاشك بقا كام!!

زيادة الحد الأدنى للمعاشات في مصر إلى 1300 جنيه والأقصى إلى 10080 جنيه، ورفع الحد الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك التأميني، سيكون ضمن القرارات التي ستبدأ تنفيذها اعتبارًا من شهر يناير 2024، هذه الزيادة الهامة تأتي من أجل تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات في مصر، وفيما يلي قائمة تشرح تفاصيل هذه الزيادة الهامة.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات ل 1300 جنيه والأقصى 10080

يعد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أحد أبرز الشخصيات القائمة على هذا الإعلان الجديد، حيث أشار إلى أن الحد الأدنى للمعاشات سيتم رفعه من 1105 جنيه إلى 1300 جنيه بدءًا من يناير 2024، وبالمثل، سيتم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه.

وعلاوة على ذلك، تم أيضًا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

زيادة الحد الأدني للمعاشات

تم رفع الحد الأدنى للمعاشات في مصر إلى 1300 جنيه شهرياً، اعتباراً من يناير 2024.

هذا الإجراء سيؤثر إيجابياً على حياة المتقاعدين وأصحاب المعاشات الذين يتلقون مبالغ أدنى حالياً، وسيعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية وتحسين مستوى حياتهم.

رفع الحد الأقصى للمعاشات

تم رفع الحد الأقصى للمعاشات في مصر إلى 10080 جنيه شهرياً، اعتباراً من يناير 2024.

هذا التغيير سيستفيد منه أصحاب المعاشات التي تصل قيمتها حالياً إلى الحد الأقصى، حيث سيحصلون على معاشات أعلى تنعكس إيجابياً على حياتهم وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية.

رفع الحد الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك التأميني

بجانب زيادة المعاشات،تم رفع الحد الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك التأميني.

هذا الإجراء سيؤثر إيجابياً على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط الذين يدفعون اشتراكات تأمينية، حيث سيتم تقديم فوائد أكثر لهم مقابل اشتراكاتهم.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات في مصر إلى 1300 جنيه والأقصى إلى 10080 جنيه، ورفع الحد الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك التأميني، ستكون لها تأثير إيجابي على المتقاعدين وأصحاب المعاشات في مصر، حيث ستحسن مستوى المعيشة وتساهم في تلبية احتياجاتهم اليومية.