بنقرة واحدة تردد قناة الرابعة الرياضية 2024 بضغطة زر تابع مباراة السعودية وعمان

تعد قناة الرابعة العراقية واحدة من أشهر القنوات الرياضية في العراق، حيث تحظى بمتابعة واسعة من عشاق الرياضة في البلاد وخارجها وتتميز القناة بنقلها المباشر لمباريات الدوري العراقي الممتاز، بالإضافة إلى مباريات المنتخب العراقي في مختلف البطولات القارية والدولية وفي هذا المقال سنتناول الحديث عن تردد قناة الرابعة العراقية، وكيفية ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك كما سنتحدث عن أبرز البرامج والفقرات التي تقدمها القناة.

تردد قناة الرابعة العراقية

تبث قناة الرابعة العراقية على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، بجودة SD وHD وفيما يلي ترددات القناة على كلا القمرين:

تردد قناة الرابعة العراقية على نايل سات

التردد: 12563

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الرابعة العراقية على عرب سات

التردد: 10892

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كيفية ضبط تردد قناة الرابعة العراقية

لضبط تردد قناة الرابعة العراقية على جهاز الاستقبال الخاص بك، اضغط على زر “Menu” في جهاز التحكم عن بُعد، ثم اختر “التركيب” أو “Installation” ثم انتقِل إلى خيار “البحث اليدوي” أو “Manual Search”، وأدخل تردد القناة، ومعدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ وأخيرًا، اضغط على زر “بدء البحث” أو “Start Search”.

برامج وفقرات قناة الرابعة العراقية

تقدم قناة الرابعة العراقية مجموعة متنوعة من البرامج والفقرات الرياضية، والتي تتنوع بين البرامج الإخبارية والتحليلية والحوارية، والبرامج الترفيهية والفنية. ومن أبرز البرامج والفقرات التي تقدمها القناة ما يلي:

برنامج “الرابعة الرياضية”، وهو برنامج إخباري يومي يقدم أبرز أخبار الرياضة العراقية والعالمية.

برنامج “تحليل المباريات”، وهو برنامج تحليلي يقدم تحليلاً تفصيلياً لمباريات كرة القدم.

برنامج “نجوم الرياضة”، وهو برنامج يسلط الضوء على أبرز الرياضيين العراقيين.

برنامج “الملعب العراقي”، وهو برنامج رياضي ترفيهي يتناول أخبار الرياضة العراقية بطريقة خفيفة.

أهمية قناة الرابعة العراقية

تُعد قناة الرابعة العراقية نافذة مهمة للرياضة العراقية إلى العالم فهي تقدم تغطية متميزة للأحداث الرياضية العراقية، مما يساعد على نشر الوعي الرياضي في البلاد وخارجها، كما تساهم القناة في دعم الرياضة العراقية من خلال تقديم البرامج التي تسلط الضوء على أبرز الرياضيين العراقيين.

وبذلك نكون قد تناولنا الحديث عن تردد قناة الرابعة العراقية، وكيفية ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك كما تحدثنا عن أبرز البرامج والفقرات التي تقدمها القناة.